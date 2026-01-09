Медия без
„Бул териер“ на Боил Банов открива театралната година в Народния

Христо Мутафчиев и Евгени Будинов са звездите в спектакъла за вездесъщата роля на ДС в миналото, настоящето и бъдещето

Днес, 12:40
Христо Мутафчиев и Евгени Будинов в сцена от спектакъла, а зад тях - Гергана Плетньова.
Христо Мутафчиев и Евгени Будинов в сцена от спектакъла, а зад тях - Гергана Плетньова.

Първата премиера в Народния театър за 2026 година ще бъде „Бул териер“ – най-новата сатирична драма на компанията Two Seagulls, включваща бившия министър на културата, режисьора Боил Банов, и неговата творческа и житейска половинка, журналистката и драматург Ива Петрони. Постановката,  вдъхновена от творчеството на големия италиански прозаик Алберто Моравия, е на Боил Банов, който създава и музикалната среда. В ролите са Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова – гост-звезда от театър „Българска армия“. Сценографията и костюмите са проектирани от Юлияна Войкова-Найман, а драматург на постановката е Мирела Иванова.

По време на премиерните представления на 15, 16 и 17 януари на Камерна сцена зрителите ще разберат какво се случва, когато две български семейства се срещнат в Париж… и се намеси Държавна сигурност. „Бул териер“ тръгва от тази на пръв поглед абсурдна следа, за да изгради хипотеза за бъдещето, което вече е тук, защото миналото никога не си е тръгвало. В тази действителност сенките на ДС не са архив, а активна част от настоящето и личните избори, повдигат завесата от творческия екип.

„Със сигурност „Бул териер“ не е индулгенция. Не е опрощение. Не е оправдание за тези, които еднолично се разпореждаха с живота ни. Присъда е. А също и предупреждение. Да помним. Да не забравяме. Че са сред нас. В новата си битност, със старата си същност“, споделя Ива Петрони. „Бул териер“ е разказ за изборите, които правим, дори когато знаем, че те вече са направени вместо нас. За хората, които мислим за част от миналото, но които продължават да бъдат сред нас. И за въпроса, който спектакълът задава директно на публиката: сигурни ли сме, че ги разпознаваме?

Премиерата неслучайно е през януари – Месеца на българската драматургия в Народния театър, в който зрителите ще видят още над 20 спектакъла, създадени по български пиеси.

 

Героят на Христо Мутафчиев дърпа конците в историята.
Христо Мутафчиев и Гергана Плетньова
Актьорският екип на постановката
Христо Мутафчиев и Гергана Плетньова
