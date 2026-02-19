Директорът на "Армията": Театрите може да спрат поради безпаричие

Има опасност в най-скоро време театрите да спрат да работят поради липса на средства. В момента те получават пари само за да си платят заплатите, но не и за финансиране на нови заглавия. Някои от тях се репетират от ноември миналата година, но не могат да стигнат до сцена заради безпаричието в сектора на сценичните изкуства. За това алармира директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов в интервю пред БНР. "Просто спираме работа – няма как да стане! Ще предприемем определени действия и ще дадем пресконференция, защото не става въпрос за по-високи заплати, а за работата в сектора, какво се случва в сектора. Театрите спираме, няма пари", категоричен бе Пашов.

Тъй като няма приет държавен бюджет за 2026 г., сега театрите получават като месечна субсидия 1/12 от бюджета за 2025 г. (за януари и февруари), което в новата ситуация е крайно недостатъчно, а методиката, по която се определя държавната субсидия, е остаряла. "На всеки докаран лев театрите получават по единна таблица съответната държавна субсидия към него и така се формират бюджетите на сценичните изкуства. За съжаление ние сме второстепенни разпоредители на бюджета, нямаме самостоятелни сметки, за да теглим колкото и когато поискаме. Всичко като отчети, фактури подаваме към Министерство на културата да ни го потвърждава. А от месеци не е потвърждавано“, изтъкна в ефир Пашов. Директорът на театър "Българска армия" прецизира пред "Сега": "Субсидията е различна за всеки театър – драматичен, куклен, музикален, оперен… За драматичните сумата е 4,30 лв. на всеки спечелен от касата на театъра 1 лев. Аз дори не коментирам колко е малко това, коментираме друго – че ние и това не получаваме. Просто не може да се работи така."

"Миналия понеделник направихме сбирка в театър "Българска армия" с всички мои колеги и отидохме на среща в Министерството на културата. Точно в тоя момент обявиха, че е избран служебен министър-председател и вече на правителството в оставка му предстои да се оттегли“, каза още Пашов в БНР. Той припомни, че в неотдавнашното писмо на театралните директори на държавни театри ясно са написали, че на сценичните изкуства не трябва да се гледа като на тежест в държавния бюджет, а като на стратегическа инвестиция за духовното развитие.

Днес за "Сега" Мирослав Пашов сподели: "Ние официално ще запознаем Найден Тодоров със ситуацията. Пуснахме анонс, че има проблем, и изчаквахме да бъде избран нов служебен министър на култура. От днес това вече е факт и официално ще го уведомим какво се случва. Ще осъществим контакт още следващата седмица. Защото в момента той, така да се каже, още не си е събул обувките на прага. Нека да влезе, да види за какво става въпрос. Аз предполагам, че той ще се информира още първите дни къде какви неотложни проблеми има."

Мирослав Пашов уточни още, че искат да действат максимално внимателно и "смислено", а след като проведат срещата с министъра, ще насрочат и голямата пресконференция, на която ще информират обществеността какво ще се предприеме. "Искаме нормално да му обясним за какво става въпрос. И да видим дали ще се вземат някакви мерки – има възможност за такива неща, проверили сме. Но това ще го обявим официално, както се полага, а не да излизаме на улицата с развети знамена. Искаме разумно и с точност да действаме, а не "на ура". Найден Тодоров в това отношение е много наясно според мене и бързо би могъл да реагира и да каже какво може да се направи в тежкото състояние, в което се намираме", заключи за "Сега" директорът на ТБА. Именно на тази бъдеща пресконференция театралите смятат да обявят какви спасителни възможности има в следващите 3 месеца, докато се избере редовно правителство и се приеме бюджет.

Мирослав Пашов разказа пред БНР и за получен "ужасяващ имейл" от хотел, в който се казва, че ако не си платят сметката от гостуването на театъра в града Х, те няма да бъдат допускани занапред във въпросния хотел, чиито услуги са ползвали от години. "Сега" научи, че по подобен начин стоят нещата и с фирмата, към която имат абонамент за поддръжка на техниката, при положение че не са се издължавали към нея вече над 2 месеца. "Така загубваме не само доверието, а и хората, с които сме работили години наред и са ни обслужвали перфектно", сподели още театралният директор.

"Ние се намираме в зимен период, говори се за вируси и проблеми. Не можем да закупим хигиенни материали. Фирмите, които ни обслужват, казват: "Платете си старите, тогава ще донесем нови". На вечер в театъра събираме по 550 – 600 човека. Ако не се хигиенизира, какво става?! Ставаме ада на вирусите, разпространители на вируси. Не е само въпрос дали можем да идем на турне, не можем да си платим горивата, хотелите, дневните на хората си, не се изплащат хонорарите", посочи Пашов пред БНР. Всеизвестно е, че театър „Българска армия“ е най-пътуващият театър в страната и осъществява годишно най-много дати с гостуващи спектакли. Поне досега…

Парното в театрите за момента не се плаща, плаща се само ток, "защото те го гасят, но ако не го платим, ще дойдат да ни спрат и тока", тревжи се още Пашов. И допълва, че в провинцията са в същите ужасяващи условия, ако въобще работят, но там се играят 4-5 представления в месеца, докато големите театри работят всяка вечер. "Със Сатиричния и Народния театър имаме по 60 представления месечно. Как да стане реализацията им, ако не получаваме средствата, които са необходими да продължим работата, да развиваме дейността си?", пита театралният шеф. "Този срив никой не го е мислил, според мене, а той дойде на главите ни и ние действително не можем да продължим", посочи Пашов.

Той изтъкна още, че би трябвало да се види кои театри какви суми внасят от касите си в държавния бюджет и спрямо това да има някаква стратегия. Така той косвено подкрепи идеята на колегата си начело на Сатиричния театър Калин Сърменов, изказана преди известно време, че трябва да се направи категоризация на театрите. На въпроса на водещата от БНР няма ли така "да влязат в разделение", Мирослав Пашов отговори: "Но и харчовете са различни. Става дума как да се разпределят спасителните средства. Искаме нова методика. Театрите, които си изкарваме средствата, трябва да бъдем уважени и да ни се дадат тези средства, а който е навлязъл в минус – има си правилници. Нека конкретно да се види кой доколко е работил и какво е свършил“. Пашов сподели, че е разговарял тези дни с директора на Операта акад. Пламен Карталов, с директорката на Музикалния театър Еделина Кънева и др. и никой от тях не може да продължи, ако не бъдат дофинансирани. В ситуацията на "Българска армия" са не само софийските театри, но и другите работещи големи държавни театри в страната в градове като Варна, Бургас, Пловдив, Русе. По въпроса ще има ли протести, той намекна: "Искаме – не искаме, натам отиват нещата…".

Миналата седмица директорите на осем големи държавни институции в областта на сценичните изкуства разпространиха обща позиция, с която изразяват несъгласие с държавната политика (или по-скоро липсата на такава) в сферата на културата. В нея се казва: „В случай че не бъдат предприети конкретни действия в разумен срок, си запазваме правото да използваме всички законови форми за защита на институциите, които ръководим, и на хората, които работят в тях“.