„Армията“ и театър „София“ изкушават влюбените с билети на половин цена

Празничната инициатива на театър „Българска армия“ всички двойки да получават 2 билета на цената на един, като засвидетелстват взаимните си чувства с целувка пред касата на театъра, ще зарадва влюбените и тази година в Деня на свети Валентин. На 14 февруари те ще могат да ползват намалението за представление по техен избор от репертоара на „Армията“ за месеците февруари, март или април.

Специално утре, в празничния съботен ден, от военната трупа канят феновете на Мелпомена, на любовта и виното, на три спектакъла. На голямата сцена ще се играе романтичната комедия на Алън Бол „Пет жени в еднакви рокли“ – представление, което ще разсмее, ще развълнува и ще забавлява зрителите, като ги накара отново да повярват в онази любов, за която няма „правилна“ възраст, „правилно“ място или „правилен“ начин да я срещнете. Тя просто идва, конкретно в този случай, когато сте отишли по принуда на сватба, облечени в шаферска рокля, която дори не харесвате... Шаферки на сцената са страхотните актриси Анастасия Ингилизова, Лара Златарева, Лиза Шопова, Евелин Костова и Дария Димитрова в мъжката компания на Тигран Торосян и под режисьорската палка на проф. Атанас Атанасов.

Друга прекрасна романтична комедия, пълна с хумор и чар, представяща 4-5 десетилетия от живота на една семейна двойка, ще бъде показана на камерна сцена „Миракъл“. В „Балдахинът“ от Сидони-Габриел Колет три различни актьорски тандема се превъплъщават в различните възрасти на съпрузите: Ели Колева и Ясен Атанасов, Гергана Данданова и Веселин Анчев, Елена Райнова/Меглена Караламбова и Веселин Ранков. Спектакълът, режисиран от Стефан Спасов, проследява изпитанията на един мъж и една жена от първата им брачна нощ, през първата рожба, първата изневяра, та чак до зрялата им възраст. Той и тя ще имат свои върхове и провали, но в крайна сметка ще преминат успешно през минираното поле на съвместния живот.

На сцена-клуб „Максим“ младите актьори Алена Вергова и Ахмет Исмаил ще се питат един-друг „Истината…или се осмеляваш?“. Пиесата на Щефан Лак разказва за първото влюбване, първата целувка, първия секс… – изобщо първите трепети на тийнейджърите. Тя изправя момче и момиче в дуел, маскиран като игра, в която няма правила – само импулси, смях, обиди и тайни, които не са готови да признаят дори пред себе си. Защото на шестнайсет животът е или драма, или комедия – най-често и двете наведнъж. А да се влюбиш на тази възраст е нещо, което никога не се повтаря по същия начин – първично, болезнено и истинско. Режисьор на спектакъла е Васил Дуев-Тайг.

Специалното предложение важи само за постановки, които са продукция на театър „Българска армия“ и само на касата на театъра, но не и онлайн.

В месеца на любовта и от театър „София“ правят жест към онези, които обичат сценичното изкуство. Само на 14 и 15 февруари с промокод ЛЮБОВ те могат да закупят билети за всички спектакли от репертоара на общинската трупа с 50% отстъпка. „Правим го, защото вярваме, че сцената е място за истински срещи, за истории, които ни събират, за вечери, които помним дълго. Правим го, защото любовта заема своето специално място в нашия афиш“, казват артистите. И добавят, че съвсем скоро към тематичните им предложения ще се присъедини и ново заглавие – пиесата „Любов и други аварии“ от Александра Славова и Любомира Видева, която спечели последното издание на конкурса на театър „София“ за съвременна българска драматургия. Тази история за търсенето на любовта и вярата в себе си ще бъде реализирана от режисьора и актьор Ованес Торосян, който ще бъде подкрепен на сцената от голямата Петя Силянова, Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров (Лазар от тв сериала „Мамник“), Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Пламен Мансиев, Юли Малинов и Юли Рачков.

Зрителите ще могат да се възползват онлайн от 50-процентната отстъпка за всички представления от репертоара, като се регистрират на https://sofiatheatre.eu/ и въведат промокод ЛЮБОВ (изписан с главни букви). Промокодът ще бъде активен от 00.01 часа на 14 февруари (събота) до 23.59 часа на 15 февруари (неделя). Същата отстъпка обаче ще бъде валидна и на билетната каса на театър „София“ на ул. „Г. С. Раковски“ 129. Споделената вечер в театъра също е форма на любов, категорични са артистите.