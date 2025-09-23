Херкулес и Авгиевите обори в театър „София“ са огледало на ситуацията в България

„Лай…та са в главите на хората, а оттам дори и ти, Херкулес, не можеш да ги изчистиш“. Това казва един от героите в спектакъла „Херкулес Vs Авгий“, който на 26 септември ще има премиера в афиша на театър „София“, но на сцената на „Театро отсам канала“, тъй като сградата на общинската трупа все още е в ремонт. Актьорът Гринго-Богдан Николов, който е в образа на Херкулес, сподели на пресконференция днес за представяне на новостите за сезона, че е осъзнал покрай тази фраза, че битката на Херкулес не е с Авгиевите обори, нито на Дон Кихот с мелниците, а всеки сам трябва да се бори срещу себе си и своята мисловна инерция.

Пиесата „Херкулес Vs Авгий“ е авторска версия на проф. Ивайло Христов по античния мит за Херкулес и Авгий, а режисьор на спектакъла е Антон Угринов. „Намерена е прекрасната форма на кабаре-спектакъл, където всичко е позволено, всичко е разрешено, където може да се говори всичко и можем да се забавляваме с всичко, включително и с политика – в пиесата това съществува и е много забавно. Защото всеки проблем в обществото, който дразни някого от нас, може по някакъв начин да бъде видян в представлението. Казват се много неща по един и философски, и комичен начин от актьорите, които присъстват прекрасно на сцената“, коментира директорът на театър „София“ Ириней Константинов по повод предстоящата премиера.

„За мен беше преживяване да се срещна и да се запозная с тези актьори, с енергията, която има тази трупа, и вярвам, че тези хора имат голяма бъдеще“, посочи режисьорът Антон Угринов, който за пръв път поставя в театър „София“. Текстът, създаден от Ивайло Христов, го е заинтригувал с ироничната си гледна точка към мита за Херкулес. „Вътре има динамика и висока степен на ирония, сатира, сарказъм, политически театър, но не само. Има различни линии, така че жанрът не е чист. Така или иначе, вече няма представление, което да изповядва абсолютно чист жанр“, смята той.

Като режисьор Антон Угринов се е вълнувал от въпроса кой е днешният Херкулес, тъй като текстът предразполага към подобен тип изследване. „На мнение съм, че митът за днешния Херкулес би могъл да бъде свързан с всеки от нас поотделно и с изборите, които правим, с компромисите, които правим, с нравствения идеал, който губим в хода на нашето развитие“, каза Угринов. По думите му Ивайло Христов е успял по много лек начин да зададе сериозни въпроси, свързани с нашето битие.

„Готви се нещо силно – един спектакъл за свободата, за това готови ли сме за свободата, узрели ли сме за нея“, отбеляза актьорът Михаил Милчев, който е в ролята на Авгий – олицетворението на статуквото, на матрицата, на системата. „За мен беше много интересно, защото това е всичко, което ненавиждам“, призна той. И обясни, че спектакъл е за това, че ако всеки си направи своята малка революция, или си свърши своята работа, тогава всичко би се променило.

Младата актриса Ангела Канева, която играе любимата на Херкулес, издаде, че представлението ще е много зрелищно, много пищно, с много музика, танци, песни и всичко, което е нужно за едно кабаре. Има от всичко – романтика, шоу, сблъсъци. Партньорът й Гринго изтъкна, че за него най-ценното в целия този процес е била сплотеността на целия екип. „Никога, дори за секунда, не се почувствах така, че да се наложи да си кажа „Ти си в главната роля! Оправяй се сам!“ – всеки един от колегите, през цялото време, е бил плътно зад гърба ми, независимо през какви трудности сме минавали“, категоричен бе той. Колегата му Димитър Стойнев отбеляза, че е много щастлив, че този проект изобщо се е случил, тъй като това е много трудно, когато театърът е в ремонт: „Това е един изключителен текст, много театрален, със смяна на много жанрове. Той е като огледало на ситуацията в страната в момента, и не само. Както казва и самият Ивайло Христов, комедията е средство за изразяване на отчаянието“. А актьорът Владимир Солаков от новите попълнения в трупата обобщи: „Създадохме един страхотен екип и целия този процес сега много ще ми липсва“.

В спектакъла участват още актьорите Елеонора Иванова, Юлиян Рачков, Даниел Кукушев, Дениза Павлова, Николай Димитров; Елена Дечева - пиано, Виолета Борисова, Десислава Иванова и Марина Атанасова - кабаретни танцьорки. Сценографията е на Свила Величкова, костюмографията - на Ясмин Манделли, хореографията - на Мариела Димитрова. Композитор е Христо Намлиев.