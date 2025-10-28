"Деветдесет" минути за сбогом има Владо Карамазов в Младежкия театър

Владимир Карамазов отново влиза в спектакъл на Младежкия театър "Николай Бинев". Актьорът, който напоследък жъне международни успехи като фотограф, е в главната роля в "Трамвай Желание" от Тенеси Уилямс под режисурата на Антон Угринов, който му е поверил култовия образ на Стенли Ковалски, изстрелял навремето Марлон Брандо в звездна орбита в киното. Сега Владо се готви за премиера на 6 и 7 ноември на пиесата "Деветдесет" от Джоана Мъри-Смит, която поставя проф. Ивайло Христов. Партньорка на Карамазов в спектакъла е актрисата от младежката трупа Кристина Янева.

"Деветдесет" поставя в центъра на зрителското внимание вечните проблеми в междуличностните отношения. Двигатели на историята са двама души, някога свързани от любов, които получават деветдесет минути, за да се сбогуват. В това кратко време те преминават както през спомени, така и през болезнени признания – представлението е сякаш пътуване през целия им живот, концентриран в един последен разговор.

Колко време е нужно, за да се сбогуваш с човека, когото си обичал – и изгубил? Деветдесет минути. Толкова си дава Изабел, за да се срещне отново с Уилям – бивш съпруг, любим, предател… Това са деветдесет минути, в които миналото и настоящето ще се сблъскат, а сред иронията и болката ще изникнат въпросите: Може ли любовта да остарее? И има ли край, който да не е начало на нещо друго?...

Режисьорът Ивайло Христов е поверил проектирането на сценографията и костюмите на Марина Янева, а музикалната среда е създадена от Антони Дончев. Владимир Карамазов и Кристина Янева изграждат ярки актьорски образи на базата на силния драматургичен текст, издават от творческия екип. "Деветдесет" е покана към зрителя да влезе в пространство, в което всяка минута има значение – и където срещата с човека срещу нас е може би последният шанс да застанем лице в лице с истината.

Преводът на пиесата е дело на Златна Костова.

Творческата конфигурация между проф. Ивайло Христов, Владо Карамазов и Кристина Янева вече е отработена в спектакъла „Чест“ от афиша на Театър 199 – също по текст на Джоана Мъри-Смит. Родената през 1962 г. австралийска авторка е добре позната на родната публика: пиесата й "Бомби" – серия от атрактивни женски монолози под заглавие "Скрити лимонки", е в актуалния репертоар на театър "София", а сред последните хитове на сцената на 199 "Валентин Стойчев" е и нейната "Швейцария" – театрална фантазия за последните дни на писателката Патриша Хайсмит със Станка Калчева и Боян Арсов под режисурата на Владимир Люцканов.

Драматургията на Джоана Мъри-Смит се играе на повече от 20 езика по целия свят. "Чест" е поставяна в близо 30 театъра, включително на Бродуей и в Кралския национален театър в Лондон. Тя е автор на близо 30 пиеси, 4 романа, няколко филмови сценарии и либрета. Почетен професор е по литература на Мелбърнския университет.