Асен Блатечки се връща в Младежкия, за да търси любовта с "Необвързани"

Звездният актьор Асен Блатечки се готви за премиера в Младежкия театър "Николай Бинев" – единствения театър, в който той е работил на щат в началото на кариерата си след завършването на НАТФИЗ. Спектакълът "Необвързани" с режисьор Николай Урумов ще има първа среща с публика на 14 октомври на Камерна сцена. На Блатечки ще партнира също така отличната Мариана Миланова. Автор на романтичната комедия е французинът Давид Фоенкинос, пословичен с интелигентния хумор и духовития диалог в пиесите му.

В центъра на "Необвързани" са любовта, самотата и вечната човешка нужда от близост, разказани през призмата на двама души, които сякаш са напълно различни, но откриват неочаквани допирни точки помежду си. Напрежението и привличането между героите на Асен Блатечки и Мариана Миланова са неизменно примесени с обилна доза смях, подсказват от творческия екип. Техните Силви и Мишел ще открият радостта и неизбежната болка, съпровождащи истинската близост. Скрити в уютната тъмнина на своя интимен свят, те ще разберат, че любовта винаги носи със себе си и малко страх – от рутината, от загубата, от промяната… Двамата са поставени в ситуация, която ги задължава да се борят със собствените си демони, докато се опитват да намерят начин да задържат щастието, което непрестанно преследват.

Пиесата на Давид Фоенкинос свидетелства колко крехки и сложни са човешките връзки – между кикотене и сълзи, между нежност и конфликти, между нуждата да бъдеш разбран и желанието да бъдеш свободен. Ще успеят ли Силви и Мишел да се справят с предизвикателствата на любовта, или ще се оставят на страха да ги раздели, публиката ще има възможност да узнае и на следващото представление след премиерата идния вторник на 28 октомври.

Преводът на пиесата е на Георги Ангелов. Сценографията и костюмите в спектакъла са на Кирил Наумов, композитор е Христо Намлиев.

Давид Фоенкинос (роден 1974 г. в Париж) е известен писател, сценарист и драматург, автор на 13 романа, много от които са издадени и на български. "Деликатност", излязъл през 2009 г., е отличен с десет литературни награди и преведен на десетки езици. Заедно с брат си, Стефан Фоенкинос, през 2011 г. адаптира романа за киното, като главната роля е поверена на Одри Тоту. Друг негов голям бестселър е романът "Спомените" (2013), също претворен на големия екран, но под режисурата на Жан-Пол Рув. За разтърсващата творба "Шарлот", която се отличава с оригиналната си форма и е посветена на художничката Шарлот Соломон, Давид Фоенкинос печели награди "Рьонодо" и "Гонкур на гимназистите".