Асен Блатечки и приятели търсят причините да бъдеш щастлив

Спектакълът по пиесата на Нийл Лабют ще има премиера в Сити Марк арт център

29 Дек. 2025
Асен Блатечки, Камелия Хатиб, Лили Сучева и Стефан Иванов са приятелски двойки в спектакъла.
Актьорите Асен Блатечки, Камелия Хатиб, Лили Сучева и Стефан Иванов излизат премиерно на сцената на Сити Марк арт център на 8 януари в спектакъла „Причини да бъдеш щастлив“ от Нийл Лабют. Постановката е на колегата им от Сатирата Явор Борисов, който само преди три месеца в своя театър осъществи режисьорския си дебют. Пиесата е в превод на Сава Драгунчев, сценографията е дело на Пламена Боева, а музиката – на Ян Руменин. Продуценти на представлението са I AM Studio и театрално сдружение Enso, основани от Камелия Хатиб, която преди броени дни спечели конкурса за директорския пост на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен.

Създадената през 2013 г. пиеса на американския драматург Нийл Лабют „Причини да бъдеш щастлив“ идва на българската сцена като романтична, болезнено реалистична и удивително смешна история. В нея се разказва за любовта, раздялата и изборите, които ни водят към собственото ни щастие. С характерния за Лабют остър, честен и безкомпромисен диалог спектакълът разголва човешките слабости и задава ключови въпроси: Колко сме готови да простим? Какво е истинската близост? И може ли човек да бъде щастлив, ако не познава себе си? С много хумор и психологическа дълбочина пиесата говори за вторите шансове – и за цената, която плащаме, когато избираме дали да останем, или да си тръгнем.

В центъра на сюжета е двойка, която се е разделила, но все още не е потушила чувствата си. Когато бившите партньори се срещат отново, те се сблъскват с неизречени истини, дребни наранявания и големи надежди, които продължават да ги държат заедно – или ги тласкат един срещу друг. Паралелно с това най-близките им приятели се оказват вплетени в собствена мрежа от желания, ревност и несигурност.

"Харесвам тези четирима души: Грег, Стеф, Кент и Карли. Те ме разсмиват и ме карат да искам да знам какво ще се случи с тях по-нататък. Надявам се, че и ти ще се чувстваш така. Пиесата не е за това как да бъдеш щастлив. Иска ми се да е така, но не е. Ако знаех тайната на щастието, щях да напиша една от онези тъпи книги за самопомощ преди много години и щях да седя край някой басейн, богат и много доволен от себе си. Вместо това пиша пиеси и по-специално тази, която е за преследването на щастието и колко дълъг, самотен и труден може да се окаже понякога този път“, споделя в откровено интервю за пиесата авторът Нийл Лабют. И добавя: „О, споменах ли, че е смешно? Ами, така е. Забавно е, тъжно, романтично и провокиращо размисъл, и е за идеи, за които хора като мен, а надявам се и вие, мислят много. Неща като любов, кариера, връзки и съзряване“...

Нийл Лабют, роден през 1963-та, не е ново име за българската сцена. Негови пиеси са играни или продължават да се играят с успех в редица театри: „Формата не нещата“ в театър „София“ и „Разбиване“ в Театър 199 бяха в репертоара на предишни сезони, а „Едни момичета“ и „Дебело прасе“ са хитове в актуалния афиш съответно на Народния и Младежкия театър.

След софийската си премиера спектакълът „Причини да бъдеш щастлив“ ще гостува в Бургас на 13 януари и във Варна на 14 януари.

