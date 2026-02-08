Режисьорската гилдия изстреля "Битка след битка" към "Оскар"

EПА/БГНЕС П. Т. Андерсън вече има десетки награди и номинации за "Битка след битка", сред които "Златен глобус" (на снимката) за най-добър режисьор и най-добър филм - мюзикъл или комедия.

Пол Томас Андерсън добави към колекцията си още една награда - за най-добър режисьор, връчвана от Режисьорската гилдия в САЩ. Това е голямото годишно отличие, което организацията връчва за 78-и път. Той го спечели за филма си "Битка след битка".

Членовете на DGA гласуват и в надпреварата за "Оскар". В последните пет години всеки лауреат на тяхната награда е бил удостояван и с "Оскар" в съответната категория малко след това. През 2025 г. това бе Шон Бейкър, режисьорът на "Анора"; през 2024 г. - Кристофър Нолан за "Опенхаймер", който впрочем в момента е президент на гилдията. Същите две заглавия спечелиха и водещия "Оскар" за най-добър филм в съответната година.

Пол Томас Андерсън победи режисьорите на "Грешници" - Райън Кулгър, на "Хамнет" - Клои Жао, и на "Върховният Марти" - Джош Сафди. Петият номиниран от DGA беше Гийермо дел Торо за "Франкенщайн", който единствен от изброените няма номинация "Оскар" тази зима (там категорията се допълва от Йоаким Триер със "Сантиментална стойност").

"Битка след битка" поизостана като фаворит в последните рундове на пътя към "Оскарите", особено след историческите 16 номинации за "Грешници". Наградата на режисьорите обаче дава нова надежда на черната екшънкомедия със силен политически заряд. Все пак най-многобройната гилдия, която гласува за Академичните награди и до голяма степен предопределя носителя на най-важното отличие, е актьорската. Тя ще връчи своите призове на 1 март, само две седмици преди шоуто на "Оскарите".

Сред другите тазгодишни носители на награди от Режисьорската гилдия са Аманда Марсалис за сериала "Спешни случаи в Питсбърг", Сет Роджън и Ивън Голдбърг за "Студиото" - съответното в драматичния и комедийния жанр при тв продукциите. Украинецът Мстислав Чернов, носител на "Оскар" за "20 дни в Мариупол", спечели наградата за документалистика с новата си творба "2000 метра до Андривка".