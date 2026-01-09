„Грешници“ и „Хамнет“ хвърлят ръкавицата на „Битка след битка“

ЕРА/БГНЕС Режисьорката на "Хамнет" Клои Чжао твори история, ставайки едва четвъртата жена, получила повече от една номинация от Гилдията на режисьорите.

Райън Куглър и Клои Чжао творят история, намирайки място сред номинираните за наградата на американската Гилдия на режисьорите, съобщи Variety. Куглър получи номинация за филма си "Грешници", а Чжао – за "Хамнет". Те ще се съревновават за приза за най-добър режисьор с Пол Томас Андерсън, който ден по-рано получи рекордните седем номинации за наградите на Гилдията на актьорите в САЩ за своя филм „Битка след битка". Другите двама номинирани режисьори са Гийермо дел Торо за "Франкенщайн" и Джош Сафди за "Върховният Марти".

С номинацията си Райън Куглър отбелязва историческо постижение: той става едва петият чернокож кинематографист, номиниран за отличието на режисьорската гилдия и първият след Спайк Лий за "Черен в клана" (2018). Останалите номинирани през годините режисьори от афроамерикански произход са Джордан Пийл ("Бягай!"), Бари Дженкинс ("Лунна светлина") и Лий Даниълс ("Прешъс"). Изданието припомня обаче, че досега нито един чернокож режисьор не е печелил голямата награда на гилдията.

Режисьорката Клои Чжао също продължава да пише собствената си история. Носителката на "Оскар" за "Земя на номади" (2020) беше третата жена и първата азиатка, спечелила наградата на Гилдията на режисьорите. Сега Чжао се присъединява към Джейн Кемпиън, Катрин Бигълоу и Грета Гъруиг като единствените жени с по повече от една номинации от професионалната организация. Общо само 12 жени са били номинирани в тази категория. Клои Чжао е и първата жена от малцинствена група, която получава втора номинация.

Гийермо дел Торо, който преди е бил номиниран за "Формата на водата", също получава втора номинация.

В изявление, придружаващо обявяването на номинациите, президентът на американската Гилдия на режисьорите Кристофър Нолан похвали претендентите за артистичността и отдадеността им към седмото изкуство.

Исторически погледнато, наградите на Режисьорската гилдия остават един от най-надеждните барометри за разпределянето на предстоящите "Оскар"-и. От учредяването им само осем носители на приза на гилдията за най-добър режисьор след това не са успявали да повторят успеха си при връчването на отличията на Американската киноакадемия: Антъни Харви за "Лъвът през зимата", Франсис Форд Копола за "Кръстникът", Стивън Спилбърг за "Пурпурен цвят", Рон Хауърд за "Аполо 13", Анг Лий за "Тигър и дракон", Роб Маршал за "Чикаго", Бен Афлек за "Арго" и Сам Мендес за "1917".

Наградите на американската Гилдия на режисьорите ще бъдат раздадени за 78-и път на 7 февруари.