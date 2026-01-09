Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Грешници“ и „Хамнет“ хвърлят ръкавицата на „Битка след битка“

Излязоха номинациите за наградите на американската Гилдия на режисьорите

Днес, 20:22
Режисьорката на "Хамнет" Клои Чжао твори история, ставайки едва четвъртата жена, получила повече от една номинация от Гилдията на режисьорите.
ЕРА/БГНЕС
Режисьорката на "Хамнет" Клои Чжао твори история, ставайки едва четвъртата жена, получила повече от една номинация от Гилдията на режисьорите.

Райън Куглър и Клои Чжао творят история, намирайки място сред номинираните за наградата на американската Гилдия на режисьорите, съобщи Variety. Куглър получи номинация за филма си "Грешници", а Чжао – за "Хамнет". Те ще се съревновават за приза за най-добър режисьор с Пол Томас Андерсън, който ден по-рано получи рекордните седем номинации за наградите на Гилдията на актьорите в САЩ за своя филм „Битка след битка". Другите двама номинирани режисьори са Гийермо дел Торо за "Франкенщайн" и Джош Сафди за "Върховният Марти". 

С номинацията си Райън Куглър отбелязва историческо постижение: той става едва петият чернокож кинематографист, номиниран за отличието на режисьорската гилдия и първият след Спайк Лий за "Черен в клана" (2018). Останалите номинирани през годините режисьори от афроамерикански произход са Джордан Пийл ("Бягай!"), Бари Дженкинс ("Лунна светлина") и Лий Даниълс ("Прешъс"). Изданието припомня обаче, че досега нито един чернокож режисьор не е печелил голямата награда на гилдията. 

Режисьорката Клои Чжао също продължава да пише собствената си история. Носителката на "Оскар" за "Земя на номади" (2020) беше третата жена и първата азиатка, спечелила наградата на Гилдията на режисьорите. Сега Чжао се присъединява към Джейн Кемпиън, Катрин Бигълоу и Грета Гъруиг като единствените жени с по повече от една номинации от професионалната организация. Общо само 12 жени са били номинирани в тази категория. Клои Чжао е и първата жена от малцинствена група, която получава втора номинация.

Гийермо дел Торо, който преди е бил номиниран за "Формата на водата", също получава втора номинация. 

В изявление, придружаващо обявяването на номинациите, президентът на американската Гилдия на режисьорите Кристофър Нолан похвали претендентите за артистичността и отдадеността им към седмото изкуство.

Исторически погледнато, наградите на Режисьорската гилдия остават един от най-надеждните барометри за разпределянето на предстоящите "Оскар"-и. От учредяването им само осем носители на приза на гилдията за най-добър режисьор след това не са успявали да повторят успеха си при връчването на отличията на Американската киноакадемия: Антъни Харви за "Лъвът през зимата", Франсис Форд Копола за "Кръстникът", Стивън Спилбърг за "Пурпурен цвят", Рон Хауърд за "Аполо 13", Анг Лий за "Тигър и дракон", Роб Маршал за "Чикаго", Бен Афлек за "Арго" и Сам Мендес за "1917". 

Наградите на американската Гилдия на режисьорите ще бъдат раздадени за 78-и път на 7 февруари. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гилдия на режисьорите, Битка след битка, Хамнет, грешници, Клои Чжао, Пол Томас Андерсън, Райън Куглър

Още новини по темата

"Битка след битка" добави и рекорден брой номинации от Гилдията на актьорите
08 Яну. 2026

"Битка след битка" и Тимъти Шаламе са "Изборът на критиците"
05 Яну. 2026

Ди Каприо изпусна награда в Палм Спрингс заради кризата с Венецуела
04 Яну. 2026

Награда след награда: "Битка след битка" е фаворит за "Златен глобус"
08 Дек. 2025

Най-доброто от Кан и Венеция гледаме на 39-ата "Киномания"
09 Окт. 2025

Ди Каприо срещу Шон Пен във филма на годината
26 Септ. 2025

"От здрач до зори" в черно и блус
19 Апр. 2025

Хуманност: за хората човек убивам!
02 Март 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?