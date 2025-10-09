Най-доброто от Кан и Венеция гледаме на 39-ата "Киномания"

"Киномания" разгръща програмата на своето 39-о издание, като изненадва с вълнуващи заглавия от най-новото световно кино. Фестивалът ще се проведе от 13 до 30 ноември в НДК и избрани други киносалони. Селекцията представя на голям екран филми, откроили се в Кан, Венеция, Торонто, Ню Йорк – в тон с международните им премиери.

Сред най-очакваните заглавия е "Баща, майка, сестра, брат" (Father Mother Sister Brother) на Джим Джармуш – носителят на "Златен лъв" за най-добър филм от 82-ия кинофестивал във Венеция, чиято първа и единствена прожекция ще е на 15 ноември (събота) от 19.00 ч. в Зала 1 на НДК. Филмът затвърждава мястото на Джармуш като един от най-оригиналните автори на съвременното кино, като проследява няколко истории за отношенията между вече порасналите деца и техните отчуждени родители. В актьорския състав са Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Вики Крипс, Шарлот Рамплинг и Том Уейтс.

"Сантиментална стойност" на Йоаким Триер спечели престижната "Голяма награда" (Grand Prix) от Кан и е норвежката кандидатура в надпреварата за "Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм. Предишната продукция на Триер – "Най-лошата личност на света“ (2022), му донесе две номинации за наградите на Академията. "Сантиментална стойност" ни среща с известен, но забравен филмов режисьор и двете му дъщери – семейство, което е поставено пред изпитанието да възстанови връзката си. Ренате Рейнсве (с награда от Кан за "Най-лошата личност на света") си партнира с легендата на скандинавското кино Стелан Скарсгард (носител на "Златен глобус" за "Чернобил", известен с ролите си в "Дюн", "Нимфоманка" и др.) и Ел Фанинг ("Господарка на злото", "Велика"). У нас ще го видим на 16 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК.

В програмата на "Киномания" влиза и носителят на "Награда на журито" от фестивала в Кан "Сират" на испанския режисьор Оливие Лакс. Френско-испанската копродукция се оформя като една от най-смелите и въздействащи изненади на годината и проследява историята на баща (Сержи Лопес), който издирва изчезналата си дъщеря Марина в мароканската пустиня, в компанията на своя син (Бруно Нунес Архона). Двамата се присъединяват към рейв парти, но по пътя се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения.

Следващото ключово ново заглавие е "Хамнет" на Клои Жао – филмът с "Награда на публиката" от кинофестивала в Торонто, който ще бъде представен в зала 1 на НДК на 23 ноември. Това е престижното отличие, което често се превръща в сигурен барометър за надпреварата за "Оскар". Жао вече е първата режисьорка, спечелила тази награда два пъти, след триумфа ѝ със "Земя на номади" през 2020 г. Историческата драма „Хамнет“ се фокусира върху взаимоотношенията на Уилям Шекспир (Пол Мескал) с младата му съпруга Агнес (Джеси Бъкли), която трябва да се справи с трагедията от смъртта на техния 11-годишен син.

На "Киномания" родната публика ще може да гледа и дългоочаквания нов филм на Парк Чан-Уук No Other Choice. Името на режисьора свързваме с южнокорейски класики като "Трилогията на отмъщението" – Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance и Lady Vengeance. Парк споделя, че планира филма от години и го описва като "проекта на живота си", в който комбинира черна комедия със социална критика, изследва теми като несигурността на работното място, автоматизацията и моралната деградация на съвременното общество. Първата фестивална прожекция ще е на 17 ноември от 19.30 ч. в кино "Одеон".

Сред новите заглавия се нарежда и Pillion на Хари Лайтън – дебютен пълнометражен филм за режисьора, който получи "Награда за сценарий" в секция "Особен поглед" (Un Certain Regard) от кинофестивала в Кан. Филмът разказва за Колин (Хари Мелинг) – тих и скромен млад мъж, който живее при родителите си и се опитва да се справи с напрежението около неизлечимо болната си майка (Лесли Шарп). Животът му се преобръща, когато среща Рей (Александър Скарсгард) – харизматичен и много загадъчен главатар на мотоциклетна банда.

Както "Сега" вече съобщи, откриването на 39-ата "Киномания" ще е с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен "Made in EU" на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации. Действието се развива през март 2020 г., в зората на ковид пандемията, а в ролите са Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и др.