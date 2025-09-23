Медия без
"Свобода за Благо!" звуча от сцената на "Златна роза"

Наградите на фестивала спечелиха "Made in EU", "Стадото", "Безсрамните", "Пакет вечност"

23 Септ. 2025
Режисьорът Стефан Командарев, актрисата Гергана Плетньова и сценаристът Симеон Венциславов с трите награди на "Made in EU".
"Made in EU" на режисьора Стефан Командарев получи Голямата награда за пълнометражен български игрален филм на 43-ия фестивал "Златна роза", който завърши във Варна. Мотивите на журито са, че той е безкомпромисна кинотворба, която освен че отразява духа на съвремието в България, тесногръдието, страха и покорството, внушава и надежда в младите хора. 

Командарев отбеляза, че наградата е за целия екип, защото той е не просто от добри професионалисти, а от съмишленици. Нашето общо дело е да се опитаме с нещата, които правим, тази страна България, която наистина обичаме, да се превърне в едно по-добро и по-справедливо място, включително и за кмета на Варна Благомир Коцев, каза от сцената режисьорът. 

Темата за ареста на Коцев засегнаха много от творците, които връчваха или получаваха награди. Сред тях бяха актрисата Мартина Апостолова, режисьорите Димитър Коцев-Шошо и Константин Божанов, както и зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова, която връчи наградата на Община Варна на филма "Гунди – легенда за любовта", съобщава БТА. Няколко пъти прозвуча апелът "Свобода за Благо!"

Наградата за най-добър пълнометражен филм бе връчена от директора на НФЦ Петър Тодоров, който отбеляза, че изказванията от сцената показват, че киното е изкуство за смели хора.

"Made in EU" получи и признанието на младежкото жури на фестивала, както и наградата за най-добра женска роля на Гергана Плетньова. Тя благодари на Стефан Командарев за образа, който бил от най-трудните, които е правила досега. 

Специалната награда на журито е за "Стадото" на Милко Лазаров. Той завърши благодарностите си с думите "Да живее българското кино! Свобода за Благо!". "Стадото" бе отличен още с наградата за музика - на Пенка Кунева, за операторско майсторство – на Калоян Божилов, както и с приза на Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци. Филмът ще представлява България в надпреварата за "Оскар" догодината.

Наградата за мъжка роля получи Стоян Дойчев за "Пакет вечност". Първият пълнометражен опит на режисьорката Магделена Илиева заслужи и приза за дебют.

Константин Божанов си тръгна с призовете за режисура и за сценарий за филма си "Безсрамните". Той каза, че ги споделя със своите главни актриси, едната от които - индийката Анасуя Сенгупта, спечели награда от Кан по-рано тази година; както и с композитора Петър Дундаков, с когото се надява да продължи да работи. 

Голямата награда за късометражно кино отиде при "Гадже" на режисьора Жорж Ванев. 

Наградата на публиката за пореден път получи режисьорът Ивайло Пенчев – този път за "Рожден ден", в който е и последната роля на покойния Васил Банов. 

На 43-ата "Златна роза" бяха връчени и две нови отличия. За артистична смелост бе удостоен филмът "Любоф" на Ивайло Христов. Наградата на Българския клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа (EWA BG) за късометражен филм на жена режисьор отиде при "Еraserhead в плетена торба за пазар" на режисьорката Лили Кос. Тя получи и наградата на Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци (СБФД) за късометражен филм. 

Наградата за сериал, която бе учредена през 2023 г. и се връчва за трети път, отиде при "Те, вълните" на БНТ с режисьори Неда Морфова и Петър Крумов. 

