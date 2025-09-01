8 минути овации за Стефан Командарев във Венеция

С осемминутни овации бе посрещната във Венеция снощи премиерата на "Made in EU" - филмът на Стефан Командарев, показан в новата за фестивала програма Venezia Spotlight. Създадена през 1932 г., "Мостра Венеция" е най-старият кинофестивал в света, един от трите най-престижни наред с Кан и Берлин, и тази година за пореден път събира най-ярките звезди на киното на остров Лидо. В секцията Spotlight българският филм се състезава с още седем творби от различни жанрове, всеки от които има по четири прожекции в зала Giardino. С гласовете на публиката ще бъде избран и победител.

“Изграден около приглушената, но магнетична главна роля на Гергана Плетньова, "Made in EU” може да се сравни с драматичните филми на работното място от 21-ви век на Кен Лоуч или Стефан Бризе", пише престижното специализирано издание Screen International в една от първите рецензии след премиерата на филма. Изданието припомня, че с предишния си филм "Уроците на Блага" Командарев спечели Голямата награда "Кристален глобус" в Карлови Вари.

"С тази селекция постигаме нещо като "Голям шлем" в киното: наши филми са били на трите големи филмови фестивала - Кан, Венеция и Берлин ("Пансион за кучета", 2001 в Берлин, “Посоки”, 2017 в Кан и сега Венеция)", каза Стефан Командарев, автор и на единствения български филм, постигал частичен успех в битката на "Оскар"-ите: през 2009 г. "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" попадна в краткия списък от 9 заглавия, като малко не му достигна да е сред петте номинирани.

"Made in EU" разказва за шивачка в малък град по време на ковид пандемията; а всъщност – за глобализацията и експлоатацията на човешки труд. Собственикът на фабриката, в която се развива действието, е италианец. Шивачката Ива (много сполучливо избрана Гергана Плетньова), за да не изгуби работата си, е принудена да крие болестта си, както правят и други нейни колежки. При репликата "Всичко, което ни говореха за социализма, се оказа лъжа, но което ни казваха за капитализма, се оказа истина" залата избухна в ръкопляскания, свидетелстват присъствали на прожекцията.

Филмът е българо-немско-чешка копродукция и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция. Освен Плетньова участват още Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян.

След премиерата си във Венеция "Made in EU" ще открие "Киномания" в зала 1 на НДК на 13 ноември от 19:00 часа. На 21 ноември ще тръгне по кината в цялата страна.