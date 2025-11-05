"Made in EU" на Стефан Командарев дава тон на 39-ата "Киномания"

39-ото издание на "Киномания" започва на 13 ноември с най-новия филм на Стефан Командарев "Made in EU", който ще бъде прожектиран в зала 1 на НДК непосредствено преди фестивални участия във Франция (Арас) и Испания (Хихон). От 21 ноември филмът с участието на Гергана Плетньова, Герасим Георгиев - Геро, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Иван Бърнев, който бе посрещнат с 8 минути овации при премиерата си във Венеция през септември, тръгва по кината в цялата страна. Режисьорът Стефан Командарев сподели, че вярва в "малките ежедневни революции" и че желанието му е чрез темите, които засяга, да предизвика размисъл у зрителя.

Сред над 50-те заглавия в програмата на "Киномания" тази година се открояват носителят на "Златен лъв" от Венеция "Баща майка сестра брат" на Джим Джармуш, носителят на Голямата награда от същия фестивал "Гласът на Хинд Раджаб", както и лауреатите от Кан "Сират" (награта на журито), "Сантиментална стойност" (Гран при), "Тайният агент" (награда за мъжка роля). "Мъртва хватка" на Гюс Ван Сант, "Хамнет" на Клои Жао и "Без конкуренция" на Парк Чан-Ук.

Специални гости на "Киномания" 2025 са Валерия Бруни Тедески и Федерика Луче Винченти, а публиката ще има възможност да се срещне и с норвежкия писател Ю Несбьо.

Сред българските акценти в програмата ще бъде "Душа на актьор" – интимен документален филм, посветен на Руси Чанев. Актьорът е представен не само през неговите роли в емблематични филми като "Мера според мера", "Авантаж" и "Време разделно", но и през очите на колеги и приятели, сред които Камен Донев и Георги Дюлгеров. Камерата се завръща и към родния му Бургас – градът, в който са посяти първите му мечти за сцена. Режисьор е Ема Константинова, сценарият е на Георги Тошев.

За радост на екипа на "Киномания" 80-годишният Руси Чанев прие поканата да бъде гласът на фестивала, който публиката ще чува в анонсите и радиоефира тази година.

Публиката ще има и рядката възможност да преоткрие един от най-обичаните филми на българската кинематография – "Крадецът на праскови" на режисьора Въло Радев, представен в дигитално реставрирано копие, за което "Сега" вече писа.

"Eraserhead в плетена торба за пазар" на Лили Кос, дебютирал в Седмицата на критиката в Кан, че бъде показан заедно с "Гумена глава" на Дейвид Линч. Късометражният филм е знак на почит към великия режисьор, който си отиде от този свят в началото на тази година. Той разказва за 12-годишната Ро в социалистическа София от 80-те, която решава да се сдобие с пиратско копие на филма.

Сред българските премиери на 39-ата "Киномания" са още "Социално силните" на Николай Василев и "Потопът и вкаменената гора", в който Еленко Касалийски разказва за природен феномен на дъното на Черно море.

За първи път в програмата са и анимационни късометражни програми за деца и възрастни, с куратор Весела Данчева от "Компот колектив", организирани в рамките на Black Sea Animation Workshop ’25 и в партньорство с Международния фестивал за анимационно кино в Анси.

Цените на билетите за 39-ото издание на "Киномания" остават непроменени, като по този начин организаторите затвърждават ангажимента си да осигурят максимална достъпност до най-новото от световното кино за по-широката публика и за младата аудитория. Освен прожекции в София тази година фестивалът ще се разпростре и към Пловдив (с прожекции в Lucky Дом на киното), Варна (ФКЦ), Бургас (НХК) и Стара Загора (Регионална библиотека "Захарий Княжески").