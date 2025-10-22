"Крадецът на праскови" се подмлади с дигитална реставрация

Шестдесет години след създаването си българската кинокласика "Крадецът на праскови" (1964, реж. Въло Радев) заживя втори живот, след като премина дигитална реставрация на филмовата лента. Световната премиера на възстановената с помощта на съвременните технологии версия бе на 17-ия кинофестивал "Люмиер" в Лион, Франция, съобщиха от Българската национална филмотека.

Всяка година през октомври в Лион – родното място на бащите на киното братя Люмиер – светът на киното отбелязва своята жизненост и наследство чрез съвременно пътешествие към творбите от миналото (реставрирани филми, ретроспективи, специални гости, почитания, филм-концерти и др.). Всяка от близо 450 прожекции на фестивала Lumière се представя от актриси, актьори, режисьори, филмови критици или членове на екипа.

По програма филмът беше показан на 15 и 16 октомври, а поради големия интерес и разпродадените зали, фестивалните организатори програмираха още една допълнителна прожекция. Реставрацията беше представена на живо от филмовия експерт на БНФ Росен Спасов и Ксения Зеленович от екипа на Югословенска кинотека и получи лейбъл за качество от фестивала. В неговите рамки се проведе и 13-то издание на Международния филмов пазар, в който БНФ участва с ,"Крадецът на праскови’".

Реставрацията е извършена през 2024 г. въз основа на оригиналните негативи, съхранявани в Българската национална филмотека. Възстановяването на изображението бе осъществено в Югословенската кинотека, а реставрацията на звука – в Черногорската филмотека, с помощта на съвместната програма за реставрация A Season of Classic Films, инициатива на ACE – Асоциацията на европейските филмотеки, подкрепена и от програмата Творческа Европа – MEDIA на Европейския съюз. По същата програма се извършва и дигитална реставрация на "Слънцето и сянката" (1962 г., реж. Рангел Вълчанов).

Във връзка с този процес, "Крадецът на праскави" е достъпен за гледане безплатно от целия свят до 15 декември чрез онлайн платформата ArteKino Classics, със субтитри на шест европейски езика. На 18 ноември предстои и националната премиера на реставрацията в рамките на "Киномания".

Крадецът на праскови - трейлър Дигитална реставрация - национална премиера в рамките на Киномания на 18 ноември 2025.Сценарист и режисьор: Въло РадевПо повестта ,,Крадецът на праскови'' на...

"Крадецът на праскови" е заснет през 1964 година от Въло Радев по едноименната повест на Емилиян Станев. В ролята на Иво Обретенович - сръбски военнопленник от Първата световна война, е югославският актьор Раде Маркович, а Лиза е изиграна от Невена Коканова. Още по време на снимките на "Тютюн", където е оператор, Въло Радев вижда Невена в образа на Елисавета, жената на строгия полковник Михаил, който се играе от актьора Михаил Михайлов. В ролите са още Наум Шопов, Васил Вачев и др. Оператор е Тодор Стоянов, а музиката е на Симеон Пиронков.

Още при излизането си филмът има голям успех. Включен е в конкурсната програма на фестивала във Венеция, където се състезава за "Златен лъв", а на националния форум "Златна роза" печели наградите за най-добра мъжка и женска роля и специалната награда на журито.