Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

Писателката Софи Кинсела, майка на 5 деца, е страдала от агресивна форма на мозъчен тумор

10 Дек. 2025
Софи Кинсела е автор на десетки бестселъри и майка на пет деца.
Софи Кинсела е автор на десетки бестселъри и майка на пет деца.

Британската писателка Софи Кинсела – авторка на световните бестселъри за шопинг маниачката Беки Б. („Тайният живот на Беки Б.“, „Беки Б. и аферата с чантата“, „Сватбата на Беки Б.“ и много още), почина два дни преди да навърши 56 години. През миналата година създателката на популярната книжна поредица „Обичам шопинга“ (I Love Shopping) обяви, че е била диагностицирана с агресивна форма на мозъчен тумор. Новината за кончината й бе разпространена днес от семейството на писателката чрез публикация в нейния профил в Инстаграм. „С тъга съобщаваме, че тази сутрин ни напусна нашата обичана Софи (или Мади, или Мама). Тя почина спокойно, прекарвайки последните си дни с нейните големи любови: семейството, музиката, топлината, Коледа, радостта. Не можем да си представим живота без нейната лъчезарност и любов към живота“. Кинсела има съпруг и пет деца.

„Въпреки болестта, която тя понасяше с невъобразима смелост, Софи се смяташе за истинска късметлийка: имаше толкова прекрасно семейство и приятели и се радваше на изключителния успех на писателската си кариера. Не приемаше нищо за даденост и беше вечно благодарна за любовта, която получаваше. Ще ни липсва толкова много, това ни разбива сърцата“, казва се още в публикацията на семейството.

Родена в Лондон на 12 декември 1969 г., с истинско име Мадлин Софи Уикъм, тя започва кариерата си в икономическата журналистика. Международният успех идва през 2000 г. с публикуването на романа The Secret Dreamworld of a Shopaholic. Поредицата включва девет романа и електронна книга. През 2009 г. се появява филмът на Пи Джей Хоган, базиран на първите две книги от сагата, с участието на актрисата Айла Фишър в главната роля на шопинг маниачката Беки Б. В англоезичния свят, пък и не само, героинята на Кинсела е не по-малко популярна от знаменитата Бриджит Джоунс на Хелън Филдинг.

Софи Кинсела е един от символите на чиклит жанра (женската литература). Авторката е продала над четиридесет милиона копия по целия свят от книгите с героиня Беки Блумууд: тромаво, но пробивно момиче, което не може да държи портфейла си под контрол поради почти патологична страст към пазаруването.

През 2024 г. писателката обяви в социалните си профили: „През 2022 г. ми беше поставена диагноза глиобластом, агресивна форма на рак на мозъка. Не споделих тази новина по-рано, защото исках да се уверя, че децата ми ще могат да чуят и преработят новината и да се адаптират към нашата „нова нормалност“.

Освен бестселърите за Беки Б. Кинсела има и самостоятелни, единични романи, характеризиращи се с изискан хумор: „Можеш ли да пазиш тайна?“ (2003), „Кралицата на къщата“ (2005), „Помниш ли ме?“ (2008), „Момичето призрак“ (2009), „Имам твоя номер“ (2011), „Спри булката и младоженеца!“ (2013), „Моят не чак толкова перфектен живот“ (2017), „Къде отиде Одри?“ (2015), „Изненадай ме!“ (2018), „Семейството е на първо място!“ (2019), детска поредица „Аз и феята Мамета“ и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софи Кинсела, почина, Беки Б., чиклит

Още новини по темата

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)
23 Ноем. 2025

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Отиде си Джулиан Макмеън – звезда от сериала „Клъцни/Срежи“
05 Юли 2025

Почина оперната прима Мариана Цветкова
14 Юни 2025

Отиде си актьорът Стефан Стефанов, съпруг на Ели Скорчева
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?