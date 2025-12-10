Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

Британската писателка Софи Кинсела – авторка на световните бестселъри за шопинг маниачката Беки Б. („Тайният живот на Беки Б.“, „Беки Б. и аферата с чантата“, „Сватбата на Беки Б.“ и много още), почина два дни преди да навърши 56 години. През миналата година създателката на популярната книжна поредица „Обичам шопинга“ (I Love Shopping) обяви, че е била диагностицирана с агресивна форма на мозъчен тумор. Новината за кончината й бе разпространена днес от семейството на писателката чрез публикация в нейния профил в Инстаграм. „С тъга съобщаваме, че тази сутрин ни напусна нашата обичана Софи (или Мади, или Мама). Тя почина спокойно, прекарвайки последните си дни с нейните големи любови: семейството, музиката, топлината, Коледа, радостта. Не можем да си представим живота без нейната лъчезарност и любов към живота“. Кинсела има съпруг и пет деца.

„Въпреки болестта, която тя понасяше с невъобразима смелост, Софи се смяташе за истинска късметлийка: имаше толкова прекрасно семейство и приятели и се радваше на изключителния успех на писателската си кариера. Не приемаше нищо за даденост и беше вечно благодарна за любовта, която получаваше. Ще ни липсва толкова много, това ни разбива сърцата“, казва се още в публикацията на семейството.

Родена в Лондон на 12 декември 1969 г., с истинско име Мадлин Софи Уикъм, тя започва кариерата си в икономическата журналистика. Международният успех идва през 2000 г. с публикуването на романа The Secret Dreamworld of a Shopaholic. Поредицата включва девет романа и електронна книга. През 2009 г. се появява филмът на Пи Джей Хоган, базиран на първите две книги от сагата, с участието на актрисата Айла Фишър в главната роля на шопинг маниачката Беки Б. В англоезичния свят, пък и не само, героинята на Кинсела е не по-малко популярна от знаменитата Бриджит Джоунс на Хелън Филдинг.

Софи Кинсела е един от символите на чиклит жанра (женската литература). Авторката е продала над четиридесет милиона копия по целия свят от книгите с героиня Беки Блумууд: тромаво, но пробивно момиче, което не може да държи портфейла си под контрол поради почти патологична страст към пазаруването.

През 2024 г. писателката обяви в социалните си профили: „През 2022 г. ми беше поставена диагноза глиобластом, агресивна форма на рак на мозъка. Не споделих тази новина по-рано, защото исках да се уверя, че децата ми ще могат да чуят и преработят новината и да се адаптират към нашата „нова нормалност“.

Освен бестселърите за Беки Б. Кинсела има и самостоятелни, единични романи, характеризиращи се с изискан хумор: „Можеш ли да пазиш тайна?“ (2003), „Кралицата на къщата“ (2005), „Помниш ли ме?“ (2008), „Момичето призрак“ (2009), „Имам твоя номер“ (2011), „Спри булката и младоженеца!“ (2013), „Моят не чак толкова перфектен живот“ (2017), „Къде отиде Одри?“ (2015), „Изненадай ме!“ (2018), „Семейството е на първо място!“ (2019), детска поредица „Аз и феята Мамета“ и др.