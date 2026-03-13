Ройтерс: Знаем кой е Банкси

Ройтерс съобщи, че е идентифицирала човека зад псевдонима Банкси като Робин Гънингам – художник, роден в Бристол, който по-късно вероятно е приел името Дейвид Джоунс. С това разкритие агенцията твърди, че слага край на една от най-дълготрайните загадки в света на изкуството. Уличният артист ревностно пази в тайна самоличността си в продължение на повече от четвърт век, като мистериозността допълнително повишава интереса към творчеството му - и неговата цена.

Разследването на Ройтерс започнало, след като в края на 2022 г. в Украйна се появиха графити на Банкси, включително един в разрушеното село Горенка в района на Буча, недалеч от Киев, предава БТА. Свидетели описали двама маскирани мъже и трети, немаскиран мъж с една ръка и две протези на краката. Те пристигнали с линейка и нарисували една от творбите. По-късно Ройтерс свърза този мъж с фотографа Джайлс Дюлей, чиято благотворителна организация работи в Украйна.

В опит да установи кой стои зад стенописите, агенцията интервюира хора от обкръжението на художника, анализира фотографии, съдебни документи и полицейски досиета и проследява движенията му през последните десетилетия. Ключово доказателство според Ройтерс е ръкописно признание, свързано с дело за вандализъм от 2000 г. в Ню Йорк, когато мъж е арестуван за повреждане на билборд на модния дизайнер Марк Джейкъбс. Съдебните и полицейските документи идентифицират този човек като Робин Гънингам.

Според агенцията това потвърждава подозрения за самоличността на уличния художник, изказани още през 2008 г. от британски медии. Според Ройтерс Гънингам по-късно е сменил името си – вероятно на Дейвид Джоунс – което може да обясни защо изчезва от публичните регистри. По данни на агенцията мъж с това име е влязъл в Украйна през октомври 2022 г. В същия ден в страната е пристигнал и Робърт дел Ная от групата Massive Attack – друга фигура, за която отдавна се носят слухове, че може да е Банкси. Според разследването музикантът вероятно е придружавал художника по време на създаването на украинските графити.

В доклада се посочва, че анонимността на Банкси, първоначално средство за избягване на полицията, с времето се е превърнала в ключова част от неговата мистичност и пазарна стойност. Адвокатът на художника призова Ройтерс да не публикува информацията, позовавайки се на съображения за поверителност и сигурност, докато компанията на Банкси – Pest Control, отказа коментар.

Информационната агенция обаче заяви, че публикацията е оправдана, тъй като Банкси се е превърнал във влиятелна културна и политическа фигура, а анонимността му е съзнателна част от публичния му образ.

КОЙ Е БАНКСИ

Банкси придобива популярност, след като в началото на 90-те години на миналия век започва да рисува графити в Бристол, вдъхновен от артистичната атмосфера на града. Той работи през нощта с малък екип от помощници. В позабравено и наскоро припомнено интервю от 2003 г. уличният артист леко повдигна завесата около самоличността си, като казва, че името му е Роби. (Това отговаря на разкритията на Ройтерс.)

Първият му голям стенопис The Mild Mild West, на който е изобразено плюшено мече, хвърлящо коктейл "Молотов" по трима полицаи, участващи в безредици, е нарисуван в Бристол през 1999 г. В началото на 2000 г. Банкси се мести в Лондон и продължава да привлича общественото внимание с уличното си изкуство. А няколко години по-късно печели и световна популярност, макар че остава анонимен. Негови творби се появяват и в други страни, включително горещи точки като ивицата Газа и Украйна, като всеки от тях се превръща в медийно събитие.

Автентичността на графитите той потвърждава чрез публикации в своя Инстаграм профил.

Произведения на Банкси се разпродават за високи суми, като досега най-скъпата е "Любовта е в кофата за боклук" (Love Is In The Bin). За нея са платени през 2021 г. 18,6 млн. британски лири на търг, организиран от "Сотбис" в Лондон. Работата на Банкси е определена като "най-значимото произведение на изкуството на XXI век".