Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премахват най-новия графит на Банкси от сградата на Кралския съд в Лондон

Произведението на изкуството е обявено за „престъпно увреждане“ на 143-годишния културен паметник

Днес, 15:06
Произведението върху фасадата на Кралския съд вече е оградено и ще бъде премахнато.
Инстаграм Банкси
Произведението върху фасадата на Кралския съд вече е оградено и ще бъде премахнато.

Нов графит на загадъчния уличен артист Банкси, появил се върху сградата на Кралския съд в Лондон, ще бъде премахнат, съобщи Sky News. Полицията потвърди, че произведението им е било докладвано от институцията като „престъпно увреждане“. Последната творба на Банкси изобразява съдия с перука и тога, който размахва чукче (използвано на аукциони, а не от съдиите във Великобритания, уточнява медията) за да бие протестиращ, който лежи на земята и държи опръскан с кръв плакат.

Графитът бе забелязан най-напред в понеделник на външна стена на сграда, част от комплекса на Кралския съд. Оттогава е скрит с големи черни найлони и е ограден с две метални бариери. Разследванията продължават.

Неуловимият художник потвърди, че е отговорен за произведението с публикация в Инстаграм, показваща графитите, преди да бъдат покрити. Банкси, чиято самоличност е източник на постоянни спекулации, е написал под снимките: „Кралски съдилища. Лондон“.

Говорител на съдилищата е заявил, че те ще бъдат премахнати в съответствие с правилата за сгради, включени в списъка на защитените културни обекти, които задължават да бъде запазен оригиналният им характер. Произведението на изкуството се охранява от служители по сигурността извън сградата и камера за видеонаблюдение.

Шаблонните графити на Банкси често са коментар по политически въпроси, като много от тях критикуват правителствената политика, войните и капитализма като цяло. Последната му творба идва, след като близо 900 демонстранти бяха арестувани за протест в центъра на Лондон в събота срещу забраната на организацията Palestine Action като терористична група. Тя беше забранена съгласно законите за борба с тероризма от предишния министър на вътрешните работи Ивет Купър по-рано тази година. Това прави членството или подкрепата за директни действия групата престъпление, наказуемо с до 14 години затвор. Дори носенето на тениска или значка с името на групата може да доведе до максимална присъда от шест месеца, отбелязва Sky.

„Увредената“ от Банкси сграда в стил викториански неоготически ренесанс е на 143 години и има статут на паметник на културата, припомня АР. „Кралският съд е защитен обект и сме длъжни да запазим оригиналния му характер“, се казва в официалното изявление.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Банкси, графити, Кралски съд в Лондон

Още новини по темата

Мистериозна творба на Банкси украси Марсилия
30 Май 2025

Столичният площад "Славейков" дочака почистване и освежаване
11 Дек. 2024

Творба на Банкси се продава със сградата, на която е нарисувана
28 Ноем. 2024

В Италия разкриха престъпна мрежа за фалшифициране на Банкси и Пикасо
14 Ноем. 2024

Намериха откраднатото „Момиче с балон“ на Банкси
14 Септ. 2024

8 за 8 дни: Банкси атакува и в цвят
12 Авг. 2024

Банкси не се спира: пусна в „Лондонски зоопарк“ и голяма котка
11 Авг. 2024

Банкси се развихри в Лондон, но един от графитите бе мигом откраднат
09 Авг. 2024

Коза от Банкси украси фасада в Лондон
06 Авг. 2024

Столична община прави регистър на графитите, за да глобява
10 Апр. 2024

Съд може да разкрие самоличността на Банкси
12 Март 2024

Откраднаха творба на Банкси от улица в Лондон
23 Дек. 2023

Банкси повдига булото над самоличността си в забравено интервю
21 Ноем. 2023

Фестивал на позволените графити започна в София
02 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар