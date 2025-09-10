Премахват най-новия графит на Банкси от сградата на Кралския съд в Лондон

Инстаграм Банкси Произведението върху фасадата на Кралския съд вече е оградено и ще бъде премахнато.

Нов графит на загадъчния уличен артист Банкси, появил се върху сградата на Кралския съд в Лондон, ще бъде премахнат, съобщи Sky News. Полицията потвърди, че произведението им е било докладвано от институцията като „престъпно увреждане“. Последната творба на Банкси изобразява съдия с перука и тога, който размахва чукче (използвано на аукциони, а не от съдиите във Великобритания, уточнява медията) за да бие протестиращ, който лежи на земята и държи опръскан с кръв плакат.

Графитът бе забелязан най-напред в понеделник на външна стена на сграда, част от комплекса на Кралския съд. Оттогава е скрит с големи черни найлони и е ограден с две метални бариери. Разследванията продължават.

Неуловимият художник потвърди, че е отговорен за произведението с публикация в Инстаграм, показваща графитите, преди да бъдат покрити. Банкси, чиято самоличност е източник на постоянни спекулации, е написал под снимките: „Кралски съдилища. Лондон“.

Говорител на съдилищата е заявил, че те ще бъдат премахнати в съответствие с правилата за сгради, включени в списъка на защитените културни обекти, които задължават да бъде запазен оригиналният им характер. Произведението на изкуството се охранява от служители по сигурността извън сградата и камера за видеонаблюдение.

Шаблонните графити на Банкси често са коментар по политически въпроси, като много от тях критикуват правителствената политика, войните и капитализма като цяло. Последната му творба идва, след като близо 900 демонстранти бяха арестувани за протест в центъра на Лондон в събота срещу забраната на организацията Palestine Action като терористична група. Тя беше забранена съгласно законите за борба с тероризма от предишния министър на вътрешните работи Ивет Купър по-рано тази година. Това прави членството или подкрепата за директни действия групата престъпление, наказуемо с до 14 години затвор. Дори носенето на тениска или значка с името на групата може да доведе до максимална присъда от шест месеца, отбелязва Sky.

„Увредената“ от Банкси сграда в стил викториански неоготически ренесанс е на 143 години и има статут на паметник на културата, припомня АР. „Кралският съд е защитен обект и сме длъжни да запазим оригиналния му характер“, се казва в официалното изявление.



