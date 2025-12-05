Netflix купува Warner Bros и HBO за огромна сума

Netflix ще придобие студиото Warner Bros. и тв услугите HBO и HBO Max в сделка, която се очаква да промени развлекателния бизнес необратимо. Двете компании постигнаха споразумение, според което стрийминг гигантът ще плати 82.7 милиарда долара. Новината, разпространена от Variety, идва след няколко седмици наддаване за компанията, основана в далечната 1923 г. от братята Хари, Албърт, Сам и Джак Уорнър. В него се включиха също Paramount Skydance, управлявана от сина на Лари Елисън, и Comcast, която пък притежава най-старото филмово студио в Холивуд - създаденото през 1912 г. Universal Pictures. С това консолидацията в американските телекомуникации и развлекателна индустрия достига невиждани нива. Част от нея е и неотдавнашното сливане на Skydance Media и Paramount Global за 8.4 милиарда долара, което бе съпътствано от продължително политическо наблюдение и притеснения от страна на акционерите.

От Netflix коментираха, че се очаква "да запазят сегашните функции на Warner Bros. и да надградят силните му страни", включително производството на филми за големия екран. В момента студиото има договори за кинопродукции до 2029 година. Купувачът обещава да запази и HBO Max като отделна услуга, макар че погледите на крайния потребител са насочени към обединяване на каталозите и, най-вече, на месечните такси на двете доскоро конкурентни стрийминг платформи.

Според съвместно изявление на компаниите, "тази сделка събира два водещи развлекателни бизнеса, като комбинира иновацията, глобалния обхват и най-добрата възможна стрийминг услуга на Netflix, с вековното наследство на Warner Bros. като разказвач на истории от световна класа. Обичани франчайзи, сериали и филми като "Теория на големия взрив", "Семейство Сопрано", "Игра на тронове", "Магьосникът от Оз" и вселената на DC ще се присъединят към портфолиото на Netflix, включващо "Уензди", "Бриджъртън", "Юношество" и Exctraction, като създадат необикновено развлекателно предложение за публиката по целия свят."

"Нашата мисия винаги е била да забавляваме света", заяви Тед Сарандос, изпълнителен съдиректор на Netflix. "С комбинирането на невероятния каталог на Warner Bros. - от вечни класики като "Казабланка" и "Гражданинът Кейн" до съвременни любимци като "Хари Потър" и "Приятели", с нашите културоопределящи заглавия като "Странни неща", "Игра на калмари" и KPop Demon Hunters, ще можем да го правим дори по-добре. Заедно ще дадем на публиката повече от това, което обича, и ще дефинираме следващия век разказване на истории."

В обявлението за сделката не се казва какъв пост ще заема (ако изобщо заема) занапред Дейвид Заслав, сегашният президент на Warner Bros. Discovery.

Планираното мегасливане вероятно ще бъде подложено на сериозен контрол от антимонополните регулатори заради опасения, че новият развлекателен гигант ще получи прекалено голям пазарен дял. Това посочиха и конкурентите от Paramount Skydance в писмо до администрацията на Тръмп от 13 ноември. "С над 300 милиона абонати по света и широк каталог на съдържание, Netflix понастоящем владее неизмерима пазарна мощ", пишат те. Paramount също подаде оферта за покупка на конкурентното студио, но отпадна с далеч по-ниска оферта от 24 долара на акция.

Въпреки съмненията за монопол Warner Bros. Discovery и Netflix очакват сделката да бъде одобрена в рамките на 12 -18 месеца. Сред активите на Warner Bros. Discovery, които са обект на сделката, е и телевизия Си Ен Ен, чиито перспективи засега са несигурни.

Браншовите организации в Холивуд, като Гилдията на режисьорите в Америка и обединението на киносалони Cinema United, също изразиха опасенията си, че придобиването на WB от Netflix ще се отрази негативно на големия екран.

Придобиването на над 100-годишното холивудско студио от Netflix съдържа голяма доза ирония, припомня Variety. Съобщението за него идва точно 15 години след като тогавашният шеф на Time Warner Джеф Бюкс се изказа пренебрежително за стрийминг услугата в интервю пред "Ню Йорк Таймс". Запитан за влиянието на Netflix върху индустрията, той каза: "Малко е все едно (да питате), ще превземе ли албанската армия света?"

Е, албанската армия току-що го превзе.