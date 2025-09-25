УЕФА отваря вратата на "Нетфликс" към Шампионската лига

Ходът за привличане на компании като "Нетфликс" идва в унисон с желанието на самия стрийминг гигант да добави големи спортни събития към своето портфолио.

Голяма промяна в процеса на продажба на ТВ права от страна на УЕФА е на път да доведе до революция в излъчването най-комерсиалния клубен турнир - Шампионската лига. Според авторитетното икономическо издание "Блумбърг" ръководният орган на европейския футбол търси начин да привлече към участие в търговете някои от най-големите стрийминг доставчици като "Нетфликс" и "Амазон".

Елитната футболна надпревара на Стария континент носи годишен приход от милиарди евро на УЕФА, като в момента приблизително 100 оператора по целия свят купуват разнообразни пакети. Досега основните пазари бяха продавани на компании по различно време и за различни периоди, което реално не позволяваше концентрация на излъчването в една платформа.

"Блумбърг" разкрива, че сега УЕФА има намерение да позволи на операторите и стрийминг компаниите да се състезават за множество пазари едновременно - нещо, което беше практически невъзможно при старите разпоредби. Като част от този нов процес това означава, че един-единствен оператор може да придобие изключителни права да излъчва мачовете от ШЛ в световен мащаб.

Също така от футболната централа в Нион обмислят възможността телевизионните оператори да подписват дългосрочни договори за своите пакети. Сделките в момента са за около три сезона - УЕФА въведе тази практика преди повече от 20 години след натиск от Европейската комисия да ограничи срока на споразуменията, за да се увеличи конкуренцията.

Анализаторите смятат, че промяната в тактиката на УЕФА към дългосрочните договори е дошла, след като през 2022 г. беше сключена сделка за $1,5 млрд. с "Парамаунт" за медийните права в САЩ за Шампионската лига до 2030 г. Очаква се от Нион да обявят правилата за тръжната процедура от 2027 г. нататък в близките няколко седмици.

Ходът за привличане на компании като "Нетфликс" идва в унисон с желанието на самия стрийминг гигант да добави големи спортни събития към своето портфолио. Миналата година платформата показа боксовата битка на Майк Тайсън с Джейк Пол, а същевременно сключи споразумения за излъчване на ключови мачове от Мейджър лийг бейзбол и Националната футболна лига на САЩ. Все още обаче абонатите нямат достъп до сезонни спортни пакети, а само до единични събития.

Очаква се комбинираните брутни приходи за УЕФА от Шампионската лига, Лига Европа, Лигата на конференцията и Суперкупата на Европа да бъдат поне €4,4 млрд. всеки сезон до 2027 г. Натискът за промяна в тръжния процес идва и след въвеждането на по-широка шампионатна фаза в трите основни клубни турнира през миналия сезон, която доведе до увеличение на броя на мачовете за всеки отбор. Докладите сочат, че това е донесло ръст от 18% на приходите от ТВ излъчване.