"Арсенал" вкара 4 гола за 13 мин. в Шампионската лига

ЕПА/БГНЕС Габриел Магаляеш ликува след откриващия гол за "Арсенал" срещу "Атлетико". По-малко от четвърт час по-късно резултатът вече беше 4:0.

"Арсенал" спечели ударно най-голямото дерби от първия ден в третия кръг на Шампионската лига по футбол. Лондонският гранд срази испанския "Атлетико" (Мадрид) с 4:0 на своя ст. "Емиратс", отбелязвайки всички четири гола в разстояние на по-малко от четвърт час в средата на второто полувреме.

По-точно попаденията паднаха в рамките на 13 минути. Габриел Магаляеш откри резултата в 57-ата, Габриел Мартинели удвои в 64-тата, а Виктор Гьокереш се разписа два пъти в 67-ата и 70-ата., слагайки край на личната си голова суша, започнала още през септември.

За "артилеристите" това беше осми мач от общо 11 изиграни от началото на сезона, в който тимът запазва мрежата си суха. Включително всички три срещи в ШЛ, в които головата разлика за възпитаниците на Микел Артета вече е 8:0.

Въпреки пълния си актив от точки обаче "Арсенал" заема едва трето място във временното класиране на Шампионската лига. Причината е, че други два отбора също имат по три победи от началото на надпреварата, при това с още по-добро голово съотношение. Това са "Пари Сен Жермен" (13:3) и "Интер" (9:0), като и двата отбора се погрижиха за головия си актив тази вечер.

Настоящият европейски шампион от Франция разби германския "Байер" (Леверкузен) със 7:2 като гост в мач, в който и двата отбора играха с човек по-малко заради червени картони на Роберт Андрих и Иля Забарни още преди почивката. Италианският гранд от Милано пък порази белгийския "Юнион Сен Жилоа" с 4:0 също като гост.

В ранната сесия от вторнишката програма в ШЛ "Барселона" извоюва най-гръмката си победа от началото на сезона - 6:1 у дома срещу "Олимпиакос". Разликата в класите между испанския и гръцкия шампион беше допълнително увеличена от червен картон за Сантяго Хесе, оставил гостите от Пирея с човек по-малко в последния повече от половин час.

С хеттрик за "блаугранас" се отличи Фермин Лопес (7, 38, 76), а Маркъс Рашфорд добави два гола (74, 79) и изработи дузпа, реализирана от Ламин Ямал (68). За "червено-белите" се разписа само Аюб ел Кааби (53) от дузпа.

Появявайки се на терена, Ямал постави още един рекорд в крехката си кариера. Испанецът се превърна в най-младия футболист, изиграл 25 мача в Шампионската лига - само на 18 г. и 100 дни. Досега върховото постижение принадлежеше на французина Уорън Заир-Емери, появил се за 25-и път с екипа на "Пари Сен Жермен" в най-престижния клубен турнир на 19 г. и 32 дни.

25 - Youngest players to reach 25 appearances in @ChampionsLeague history:



18y 100d - LAMINE YAMAL 🇪🇸

19y 32d - Warren Zaïre-Emery 🇫🇷

19y 292d - Cesc Fàbregas 🇪🇸

19y 326d - Anderson Oliveira 🇧🇷

20y 32d - Bojan Krkic 🇪🇸



Lightning. ⚡️ pic.twitter.com/RMcTiQqfLW — OptaJose (@OptaJose) 21 октомври 2025 г.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - III КРЪГ



21 октомври

"Барселона" - "Олимпиакос" 6:1 (Фермин Лопес 7, 39, 76, Ямал 68-д, Рашфорд 74, 79; Ел Кааби 54-д)

"Кайрат" - "Пафос" 0:0

"Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид) 4:0 (Габриел 57, Мартинели 64, Гьокереш 67, 70)

"Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен" 2:7 (Гарсия 38-д, 54; Пачо 7, Дуе 41, 45+3, Кварацхелия 44, Нуно Мендеш 50, Дембеле 66, Витиня 90)

"Виляреал" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 17, Бернардо Силва 40)

ПСВ "Айндховен" - "Наполи" 6:2 (Буонджорно 35-авт, Сайбари 38, Ман 54, 80, Пепи 87, Дриуеш 89; Мактоминей 31, 86)

"Копенхаген" - "Борусия" (Дортмунд) 2:4 (Антон 33-авт, Дадасон 90; Нмеча 20, 76, Бенсебайни 61-д, Фабио Силва 87)

"Юнион Сен Жилоа" - "Интер" 0:4 (Дъмфрис 41, Л. Мартинес 45+1, Чалханоглу 53-д, Еспозито 76)

"Нюкасъл" - "Бенфика" 3:0 (Гордън 32, Барнс 70, 83)



22 октомври

"Галатасарай" - "Будьо/Глимт" 19:45 (по Ринг)

"Атлетик" (Билбао) - "Карабах" 19:45 (по bTV Action)

"Челси" - "Аякс" 22:00

"Аталанта" - "Славия" (Прага) 22:00

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул" 22:00 (по Ринг)

"Спортинг" (Лисабон) - "Олимпик" (Марсилия) 22:00

"Монако" - "Тотнъм" 22:00

"Реал" (Мадрид) - "Ювентус" 22:00 (по bTV Action)