Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Арсенал" вкара 4 гола за 13 мин. в Шампионската лига

Ламин Ямал постави нов рекорд за най-млад футболист с 25 мача в най-престижния турнир

22 Окт. 2025Обновена
Габриел Магаляеш ликува след откриващия гол за "Арсенал" срещу "Атлетико". По-малко от четвърт час по-късно резултатът вече беше 4:0.
ЕПА/БГНЕС
Габриел Магаляеш ликува след откриващия гол за "Арсенал" срещу "Атлетико". По-малко от четвърт час по-късно резултатът вече беше 4:0.

"Арсенал" спечели ударно най-голямото дерби от първия ден в третия кръг на Шампионската лига по футбол. Лондонският гранд срази испанския "Атлетико" (Мадрид) с 4:0 на своя ст. "Емиратс", отбелязвайки всички четири гола в разстояние на по-малко от четвърт час в средата на второто полувреме.

По-точно попаденията паднаха в рамките на 13 минути. Габриел Магаляеш откри резултата в 57-ата, Габриел Мартинели удвои в 64-тата, а Виктор Гьокереш се разписа два пъти в 67-ата и 70-ата., слагайки край на личната си голова суша, започнала още през септември.

За "артилеристите" това беше осми мач от общо 11 изиграни от началото на сезона, в който тимът запазва мрежата си суха. Включително всички три срещи в ШЛ, в които головата разлика за възпитаниците на Микел Артета вече е 8:0.

Въпреки пълния си актив от точки обаче "Арсенал" заема едва трето място във временното класиране на Шампионската лига. Причината е, че други два отбора също имат по три победи от началото на надпреварата, при това с още по-добро голово съотношение. Това са "Пари Сен Жермен" (13:3) и "Интер" (9:0), като и двата отбора се погрижиха за головия си актив тази вечер.

Настоящият европейски шампион от Франция разби германския "Байер" (Леверкузен) със 7:2 като гост в мач, в който и двата отбора играха с човек по-малко заради червени картони на Роберт Андрих и Иля Забарни още преди почивката. Италианският гранд от Милано пък порази белгийския "Юнион Сен Жилоа" с 4:0 също като гост.

В ранната сесия от вторнишката програма в ШЛ "Барселона" извоюва най-гръмката си победа от началото на сезона - 6:1 у дома срещу "Олимпиакос". Разликата в класите между испанския и гръцкия шампион беше допълнително увеличена от червен картон за Сантяго Хесе, оставил гостите от Пирея с човек по-малко в последния повече от половин час.

С хеттрик за "блаугранас" се отличи Фермин Лопес (7, 38, 76), а Маркъс Рашфорд добави два гола (74, 79) и изработи дузпа, реализирана от Ламин Ямал (68). За "червено-белите" се разписа само Аюб ел Кааби (53) от дузпа.

Появявайки се на терена, Ямал постави още един рекорд в крехката си кариера. Испанецът се превърна в най-младия футболист, изиграл 25 мача в Шампионската лига - само на 18 г. и 100 дни. Досега върховото постижение принадлежеше на французина Уорън Заир-Емери, появил се за 25-и път с екипа на "Пари Сен Жермен" в най-престижния клубен турнир на 19 г. и 32 дни.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - III КРЪГ

21 октомври

"Барселона" - "Олимпиакос" 6:1 (Фермин Лопес 7, 39, 76, Ямал 68-д, Рашфорд 74, 79; Ел Кааби 54-д)

"Кайрат" - "Пафос" 0:0

"Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид) 4:0 (Габриел 57, Мартинели 64, Гьокереш 67, 70)

"Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен" 2:7 (Гарсия 38-д, 54; Пачо 7, Дуе 41, 45+3, Кварацхелия 44, Нуно Мендеш 50, Дембеле 66, Витиня 90)

"Виляреал" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 17, Бернардо Силва 40)

ПСВ "Айндховен" - "Наполи" 6:2 (Буонджорно 35-авт, Сайбари 38, Ман 54, 80, Пепи 87, Дриуеш 89; Мактоминей 31, 86)

"Копенхаген" - "Борусия" (Дортмунд) 2:4 (Антон 33-авт, Дадасон 90; Нмеча 20, 76, Бенсебайни 61-д, Фабио Силва 87)

"Юнион Сен Жилоа" - "Интер" 0:4 (Дъмфрис 41, Л. Мартинес 45+1, Чалханоглу 53-д, Еспозито 76)

"Нюкасъл" - "Бенфика" 3:0 (Гордън 32, Барнс 70, 83)

22 октомври

"Галатасарай" - "Будьо/Глимт" 19:45 (по Ринг)

"Атлетик" (Билбао) - "Карабах" 19:45 (по bTV Action)

"Челси" - "Аякс" 22:00 

"Аталанта" - "Славия" (Прага) 22:00

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул" 22:00 (по Ринг)

"Спортинг" (Лисабон) - "Олимпик" (Марсилия) 22:00

"Монако" - "Тотнъм" 22:00

"Реал" (Мадрид) - "Ювентус" 22:00 (по bTV Action)

"Байерн" (Мюнхен) - "Брюж" 22:00

Ламин Ямал се поздравява с Маркъс Рашфорд след поредния гол за "Барселона" във вратата на "Олимпиакос".
ЕПА/БГНЕС Ламин Ямал се поздравява с Маркъс Рашфорд след поредния гол за "Барселона" във вратата на "Олимпиакос".
Нуно Мендеш праща топката от дузпа в мрежата на "Байер", за да направи резултата 5:1 в полза ПСЖ.
ЕПА/БГНЕС Нуно Мендеш праща топката от дузпа в мрежата на "Байер", за да направи резултата 5:1 в полза ПСЖ.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига

Още новини по темата

"Барселона" си намери майстора срещу победителя в Шампионската лига
02 Окт. 2025

"Ливърпул" забуксува и в Шампионската лига
01 Окт. 2025

УЕФА отваря вратата на "Нетфликс" към Шампионската лига
25 Септ. 2025

Холанд подобри още един рекорд в ШЛ при победния старт на "Сити"
19 Септ. 2025

"Ливърпул" пренесe късните си подвизи и в Шампионската лига
18 Септ. 2025

"Юве" и "Борусия" си вкараха 8 гола за едно полувреме на старта на ШЛ
17 Септ. 2025

ИИ прати "Реал" и "Байерн" в трудни потоци в Шампионската лига
28 Авг. 2025

"Лудогорец" се сбогува горчиво с Шампионската лига
12 Авг. 2025

Греда попречи на "Лудогорец" да победи "Ференцварош" в ШЛ
06 Авг. 2025

Руи Мота: Роби Кийн е добър треньор, но ни е ясен
05 Авг. 2025

Кошмар застана на пътя на "Лудогорец" към Шампионската лига
04 Авг. 2025

"Лудогорец" отстрани с мъка "Риека" и продължава към ШЛ
30 Юли 2025

Мота: Мачът утре дава на "Лудогорец" Европа
29 Юли 2025

Искан от "Байерн" спаси "Лудогорец" в Хърватия
22 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар