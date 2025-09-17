"Ливърпул" пренесe късните си подвизи и в Шампионската лига

ЕПА/БГНЕС Капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк поздравява шотландския си съотборник Анди Робъртсън (вляво), който е открил резултата в самото начало на домакинството срещу "Атлетико" (Мадрид), а в края на мача самият нидерландец стана герой за "червените".

Шампионът на Англия "Ливърпул" продължи да удивлява футболния свят с драматичните си победи от началото на сезона. Този път успех в последните минути на мача бе постигнат срещу "Атлетико" (Мадрид) - 3:2 в първи двубой и за двата отбора в настоящия турнир на Шампионската лига.

Двубоят на ст. "Анфийлд" не предвещаваше такава развръзка. Два бързи гола - на Анди Робъртсън в 4-ата мин. и Мохамед Салах в 6-ата, сякаш успокоиха футболистите в червено и публиката, че успехът срещу "дюшекчиите" е в кърпа вързан. Това бяха и най-бързите откриващи два гола за "Ливърпул" в историята на участията на тима в европейските клубни турнири. Но мадридчани, които се опитват от около месец да напипат успешния си ритъм, успяха да изравнят. Маркос Йоренте намали в третата минута на допълнителното време на първата част и пак той изравни в 81-ата. И тогава дойде моментът капитанът на домакините Върджил ван Дайк да се прояви като лидер на отбора - той заби фантастичен гол с глава във втората минута на продължението след 90-ата, като засече центриране от ъглов удар на Доминик Собослай - 3:2.

Това бе петата поредна победа за "Ливърпул" от пет мача от началото на сезона (четири в Премиър лийг и един в Шампионската лига), като и в петте победните голове бяха отбелязани в последните 10 минути - 4:2 над "Борнемут" (голове на Киеза в 88-ата и Салах в 90+4), 3:2 над "Нюкасъл" (Нгумоа в 90+10), 1:0 над "Арсенал" (Собослай в 83-ата), 1:0 над "Бърнли" (Салах в 90+5) и сега срещу "Атлетико".

Драматичният развой не понесе на треньора на "Атлетико" Диего Симеоне, който първо влезе в конфронтация с фенове на домакините, а след това получи червен картон.

Първата си загуба за сезона пък допусна "Челси". Тя дойде в Мюнхен, където "Байерн" спечели с 3:1. Всичко започна от автогол на Трево Чалоба в 20-ата мин. След това в 25-ата Мойсес Кайседо фаулира Хари Кейн за дузпа, която потърпевшият вкара. Коул Палмър намали за лондончани в 29-ата мин. и върна интригата на "Алианц Арена". Но в 63-ата всичко приключи, след като защитникът на гостите Мало Густо върна нескопосано топката и тя бе отнета от Кейн, който отбеляза второто си попадение в мача.

А победителят в Шампионската лига от изминалия сезон "Пари Сен Жермен" започна защитата на трофея по убедителен начин - 4:0 над "Аталанта" в Париж. Точни бяха Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - I КРЪГ



16 септември

ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа" 1:3 (Ван Бомел 90; Дейвид 9-д, Аит Ел Хадж 39, Мак Алистър 81)

"Атлетик" (Билбао) - "Арсенал" 0:2 (Мартинели 72, Тросар 87)

"Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия) 2:1 (Мбапе 29-д, 81-д; Уеа 22)

"Бенфика" - "Карабах" 2:3 (Баренечеа 6, Павлидис 16; Леандро Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86)

"Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд) 4:4 (Кенан Йълдъз 63, Влахович 68, 90+4, Кели 90+6; Адейеми 53, Ф. Нмеча 65, Ян Коуто 74, Бенсебайни 86-д)

"Тотнъм" - "Виляреал" 1:0 (Луиз Жуниор 4-авт)



17 септември

"Олимпиакос" - "Пафос" 0:0

"Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт" 2:2 (Мбоджи 23, 74; Баси 78, Фет 90)

"Пари Сен Жермен" - "Аталанта" 4:0 (Маркиньос 3, Кварацхелия 39, Мендеш 51, Рамош 90)

"Байерн" (Мюнхен) - "Челси" 3:1 (Чалоба 20-авт, Кейн 27-д, 63; Палмър 29)

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 3:2 (Робъртсън 34, Салах 6, Ван Дайк 90+2; Йоренте 45+3, 81)

"Аякс" - "Интер" 0:2 (Тюрам 42, 47)



18 септември

"Брюж" - "Монако" 19:45 (по bTV Action)

"Копенхаген" - "Байер" (Леверкузен) 19:45 (по Макс спорт 3)

"Манчестър Сити" - "Наполи" 22:00 (по Макс спорт 3)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Галатасарай" 22:00 (по Ринг)

"Спортинг" (Лисабон) - "Кайрат" 22:00 (по Макс спорт 4)