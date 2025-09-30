Медия без
"Ливърпул" забуксува и в Шампионската лига

"Реал", "Байерн" и "Атлетико" отбелязаха по 5 гола във втория кръг от груповата фаза

01 Окт. 2025Обновена
Египетската суперзвезда на "Ливърпул" Мохамед Салах влезе като резерва през второто полувреме на мача в Истанбул, но не можа да помогне на английския гранд да предотврати поражението срещу "Галатасарай".
Египетската суперзвезда на "Ливърпул" Мохамед Салах влезе като резерва през второто полувреме на мача в Истанбул, но не можа да помогне на английския гранд да предотврати поражението срещу "Галатасарай".

Футболният шампион на Англия "Ливърпул" допусна второ поредна загуба. След като отстъпиха с 1:2 като гости на "Кристъл Палас" в Лондон през уикенда в Премиър лийг, мърсисайдци допуснаха и първото си поражение в Шампионската лига, също далеч от дома - 0:1 срещу "Галатасарай" в Истанбул.

Единствения гол на ст. "Али Сами Йен" отбеляза Виктор Осимен още в 16-ата мин. от дузпа, отсъдена за удар с ръка на Доминик Собослай в лицето на Баръш Йълмаз в наказателното поле. В самия край на мача френският съдия Клеман Тюрпен отсъди 11-метров наказателен удар и в полза на "червените" от "Анфилд" заради посягане с бутоните на Вилфрид Синго към левия крак на Ибрахима Конате. Френският рефер обаче отмени решението си, след като беше призован от VAR да прегледа ситуацията на монитора.

Лошите новини за "Ливърпул" не се изчерпаха с резултата на терена. Заради контузии играта принудително напуснаха вратарят Алисон Бекер и централният нападател Юго Екитике. Засега няма яснота колко тревожно е състоянието на двамата ключови играчи за треньора Арне Слот.

В ранната порция от мачове за начало на II кръг от груповата фаза в ШЛ този сезон Килиан Мбапе поведе "Реал" (Мадрид) към звучна победа с 5:0 като гост на дебютанта "Кайрат". Французинът реализира хеттрик във вратата на казахстанците и вече има общо 60 гола в най-престижния клубен турнир.

Мбапе стана шестият футболист с толкова попадения в надпреварата и третият най-бърз, който достига тази кота - в 89 изиграни мача. Останалите са Лионел Меси (за 80 мача), Роберт Левандовски (85), Кристиано Роналдо (98), Карим Бензема (111) и Раул Гонсалес (115).

По пет гола тази вечер отбелязаха още два от грандовете на европейския футбол. "Байерн" (Мюнхен) разби с 5:1 като гост друг дебютант в Шампионската лига - кипърския "Пафос". Два пъти се разписа Хари Кейн, а по веднъж Рафаел Герейро, Николас Джаксън и Майкъл Олисе. За домакините почетно попадение вкара Мислав Оршич.

"Атлетико" (Мадрид) пък удари с 5:1 "Айнтрахт" (Франкфурт) у дома. Джакомо Распадори, Робин льо Норман, Антоан Гризман, Джулиано Симеоне и Хулиан Алварес от дузпа отбелязаха по един гол за "дюшекчиите", а Йонатан Буркарт отсрами атаката на "орлите".

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - II КРЪГ

30 септември

"Аталанта" - "Брюж" 2:1 (Самарджич 74-д, Пашалич 87; Цолис 38)

"Кайрат" - "Реал" (Мадрид) 0:5 (Мбапе 25-д, 52, 73, Камавинга 83, Браим Диас 90+3)

"Интер" - "Славия" (Прага) 3:0 (Л. Мартинес 30, 65, Дъмфрис 34)

"Челси" - "Бенфика" 1:0 (Риос 18-авт)

"Атлетико" (Мадрид) - "Айнтрахт" (Франкфурт) 5:1 (Распадори 4, Льо Норман 33, Гризман 45+1, Симеоне 70, Алварес 82-д; Буркарт 57)

"Будьо/Глимт" - "Тотнъм" 2:2 (Хауге 53, 66; Ван де Вен 68, Гундерсен 89-авт)

"Олимпик" (Марсилия) - "Аякс" 4:0 (Пайшао 6, 12, Грийнууд 26, Обамеянг 52)

"Галатасарай" - "Ливърпул" 1:0 (Осимен 16-д)

"Пафос" - "Байерн" (Мюнхен) 1:5 (Оршич 45; Кейн 15, 34, Герейро 20, Джаксън 31, Олисе 68)

1 октомври

"Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл" 19:45 (по bTV Action)

"Карабах" - "Копенхаген" 19:45 (по Ринг)

"Арсенал" - "Олимпиакос" 22:00 

"Байер" (Леверкузен) - ПСВ "Айндховен" 22:00 

"Виляреал" - "Ювентус" 22:00 (по Ринг)

"Наполи"- "Спортинг" (Лисабон) 22:00 

"Монако" - "Манчестър Сити" 22:00 

"Борусия" (Дортмунд) - "Атлетик" (Билбао) 22:00 

"Барселона" - "Пари Сен Жермен" 22:00 (по bTV Action)

 

