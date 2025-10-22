Шампионският "Ливърпул" се завърна във Франкфурт

Един от големите въпроси в мачовете от III кръг на Шампионската лига в сряда вечер беше дали "Ливърпул" ще продължи свободното си пропадане след четирите поредни загуби във всички турнири до момента. В началото на гостуването на английския шампион във Франкфурт срещу "Айнтрахт" този въпрос стана още по-актуален, след като домакините откриха резултата в 26-ата минута чрез датчанина Расмус Кристенсен. Тимът на мениджъра Арне Слот обаче най-сетне даде очаквания от феновете си отговор. В рамките на 9 минути през първата част резултатът беше обърнат - Юго Екитике изравни точно срещу доскорошния си отбор в 35-ата минута, вкараха още капитанът Върджил ван Дайк в 39-ата и Ибрахима Конате в 44-ата. След почивката публиката видя още от завръщането на "Ливърпул" към победния ритъм - точни бяха Коди Гакпо в 66-ата и Доминик Собослай в 70-ата. И в крайна сметка резултатът стана 5:1 за "червените".

В големия сблъсък на вечерта "Реал" (Мадрид) успя да надделее с 1:0 над гостуващия "Ювентус". В 57-ата минута Винисиус се справи с трима играчи на "Юве", но прати топката в левия страничен стълб. В тази ситуация Джуд Белингам беше най-съобразителен и вкара гола, оказал се и единствен в мача.

Два забележителни рекорда бяха записани в останалите мачове. Ленарт Карл вкара първото попадение при победата на "Байерн" с 4:0 в Мюнхен над "Брюж" и така стана най-младият голмайстор в историята на клуба в мач от Шампионската лига, както и най-младият германец с попадение в този турнир - 17 години и 242 дни. В този мач за баварците се разписаха още Хари Кейн, Луис Диас и Николас Джаксън.

Бившият играч на "Черно море" Леандро Андраде пък откри за "Карабах" още в 49-ата секунда при гостуването срещу "Атлетик" (Билбао). По-късно баските обърнаха резултата и спечелиха с 3:1. Националът на Кабо Верде обаче стана първият футболист изобщо, който бележи в 1-ата минута в три различни мача от евротурнирите. Прети това той стори същото при успеха с 2:1 над "Хакен" през 2021 г. и загубата с 2:3 от ФКСБ по-рано тази година, като и двата двубоя бяха от Лига Европа.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - III КРЪГ



21 октомври

"Барселона" - "Олимпиакос" 6:1 (Фермин Лопес 7, 39, 76, Ямал 68-д, Рашфорд 74, 79; Ел Кааби 54-д)

"Кайрат" - "Пафос" 0:0

"Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид) 4:0 (Габриел 57, Мартинели 64, Гьокереш 67, 70)

"Байер" (Леверкузен) - "Пари Сен Жермен" 2:7 (Гарсия 38-д, 54; Пачо 7, Дуе 41, 45+3, Кварацхелия 44, Нуно Мендеш 50, Дембеле 66, Витиня 90)

"Виляреал" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 17, Бернардо Силва 40)

ПСВ "Айндховен" - "Наполи" 6:2 (Буонджорно 35-авт, Сайбари 38, Ман 54, 80, Пепи 87, Дриуеш 89; Мактоминей 31, 86)

"Копенхаген" - "Борусия" (Дортмунд) 2:4 (Антон 33-авт, Дадасон 90; Нмеча 20, 76, Бенсебайни 61-д, Фабио Силва 87)

"Юнион Сен Жилоа" - "Интер" 0:4 (Дъмфрис 41, Л. Мартинес 45+1, Чалханоглу 53-д, Еспозито 76)

"Нюкасъл" - "Бенфика" 3:0 (Гордън 32, Барнс 70, 83)



22 октомври

"Галатасарай" - "Будьо/Глимт" 3:1 (Осимен 3, 33, Акгюн 60; Хелмерсен 75)

"Атлетик" (Билбао) - "Карабах" 3:1 (Гурусета 40, 88, Наваро 70; Андраде 1)

"Челси" - "Аякс" 5:1 (Гую 18, Кайседо 27, Фернандес 45-д, Естевао 45+6-д, Джордж 48; Вегхорст 33-д)

"Аталанта" - "Славия" (Прага) 0:0

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Ливърпул" 1:5 (Кристенсен 26; Екитике 35, Ван Дайк 39, Конате 44, Гакпо 66, Собослай 70)

"Спортинг" (Лисабон) - "Олимпик" (Марсилия) 2:1 (Катамо 69, Сантос 86; И. Пайшао 14)

"Монако" - "Тотнъм" 0:0

"Реал" (Мадрид) - "Ювентус" 1:0 (Белингам 57)

"Байерн" (Мюнхен) - "Брюж" 4:0 (Карл 5, Кейн 14, Диас 34, Джаксън 79)