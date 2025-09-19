Медия без
Холанд подобри още един рекорд в ШЛ при победния старт на "Сити"

Първите два гола на Рашфорд за "Барселона" осигуриха успеха в Нюкасъл

Днес, 00:24
Ерлинг Холанд получава заслужени комплименти от мениджъра на "Манчестър С" Хосеп Гуардиола след края на мача срещу "Наполи".
Ерлинг Холанд получава заслужени комплименти от мениджъра на "Манчестър С" Хосеп Гуардиола след края на мача срещу "Наполи".

Головата машина на "Манчестър С" Ерлинг Холанд записа още едно впечатляващо постижение. Той стана футболистът, вкарал най-бързо 50 гола в Шампионската лига - в 49 мача. За сравнение, досегашният рекордьор Рууд ван Нистелрой бе отбелязал 50-ото си попадение в 62-ия си мач в най-авторитетния европейски клубен турнир.

Холанд постигна този рекорд при домакинската победа на "Сити" с 2:0 над "Наполи" в първия мач и за двата отбора в настоящия турнир. Норвежецът се разписа в 56-ата мин., а в 65-ата белгиецът Жереми Доку оформи крайния резултат. Успехът на английския тим беше улеснен от червения картон на капитана на италианския тим Джовани Ди Лоренцо, получен в 21-ата мин. за фаул срещу Холанд. Мачът беляза и завръщането на ст. "Етихад" на доскорошния любимец на феновете на "Сити" Кевин де Бройне, който бе сменен едва в 26-ата мин. по тактически съображения заради изгонването на Ди Лоренцо.

В друг мач от вечерта, който бе очакван с голям интерес, "Барселона" победи с 2:1 като гост "Нюкасъл". Това стана, благодарение на двата гола на Маркъс Рашфорд (58, 67), които бяха и негови първи в официален мач за каталунците. Така бившият нападател на "Манчестър Юн" и "Астън Вила" стана стана вторият англичанин, играл и вкарал за "Барселона" в европейски клубен турнир след Гари Линекер, който има 24 мача и 6 гола за тима в Европа между 1986 и 1989 г.

В 90-ата мин. Антъни Гордън намали за "Нюкасъл" след чудесна асистенция на резервата Джейкъб Мърфи, но до края на допълнителното време "свраките" не успяха да намерят начин да изравнят.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - I КРЪГ

16 септември

ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа" 1:3 (Ван Бомел 90; Дейвид 9-д, Аит Ел Хадж 39, Мак Алистър 81)

"Атлетик" (Билбао) - "Арсенал" 0:2 (Мартинели 72, Тросар 87)

"Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия) 2:1 (Мбапе 29-д, 81-д; Уеа 22)

"Бенфика" - "Карабах" 2:3 (Баренечеа 6, Павлидис 16; Леандро Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86)

"Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд) 4:4 (Кенан Йълдъз 63, Влахович 68, 90+4, Кели 90+6; Адейеми 53, Ф. Нмеча 65, Ян Коуто 74, Бенсебайни 86-д)

"Тотнъм" - "Виляреал" 1:0 (Луиз Жуниор 4-авт)

17 септември

"Олимпиакос" - "Пафос" 0:0

"Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт" 2:2 (Мбоджи 23, 74; Баси 78, Фет 90)

"Пари Сен Жермен" - "Аталанта" 4:0 (Маркиньос 3, Кварацхелия 39, Мендеш 51, Рамош 90)

"Байерн" (Мюнхен) - "Челси" 3:1 (Чалоба 20-авт, Кейн 27-д, 63; Палмър 29)

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 3:2 (Робъртсън 4, Салах 6, Ван Дайк 90+2; Йоренте 45+3, 81)

"Аякс" - "Интер" 0:2 (Тюрам 42, 47)

18 септември

"Брюж" - "Монако" 4:1 (Трезолди 32, Онедика 39, Ванакен 42, Диакон 75; Фати 90)

"Копенхаген" - "Байер" (Леверкузен) 2:2 (Ларсон 9, Роберт 87; Грималдо 82, Хацидиакос 90+1-авт)

"Манчестър Сити" - "Наполи" 2:0 (Холанд 56, Доку 65)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Галатасарай" 5:1 (Д. Санчес 37-авт, Узун 45+2, Буркарт 45+4, 66, Кнауф 75; Акгюн 8)

"Спортинг" (Лисабон) - "Кайрат" 4:1 (Тринкао 44, 65, Сантос 67, Кенда 68; Фильо 86)

"Нюкасъл" - "Барселона" 1:2 (Гордън 90; Рашфорд 58, 67)

Дясното крило на "Спортинг" Франсиско Тринкао се радва на първия от двата си гола срещу "Кайрат".
ЕПА/БГНЕС Дясното крило на "Спортинг" Франсиско Тринкао се радва на първия от двата си гола срещу "Кайрат".
Маркъс Рашфорд (вляво) се закача с публиката на "Нюкасъл", докато съотборникът му в "Барселона" Жул Кунде бърза да го поздрави за първото от двете попадения на англичанина.
ЕПА/БГНЕС Маркъс Рашфорд (вляво) се закача с публиката на "Нюкасъл", докато съотборникът му в "Барселона" Жул Кунде бърза да го поздрави за първото от двете попадения на англичанина.
