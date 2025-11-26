"Байерн" си намери майстора срещу безгрешния "Арсенал"

"Арсенал" спечели големия сблъсък на вечерта в Шампионската лига, след като надделя с 3:1 над гостуващия "Байерн". "Топчиите" не само нанесоха първа загуба на баварците през сезона изобщо, но от своя страна останаха единственият отбор в този турнир, който продължава с пълен актив от 5 победи след пет мача в основната фаза. По този начин тимът на Микел Артета пръв си осигури място в плейофната фаза, макар че тепърва ще трябва да се пребори за сигурно участие в 1/8-финалите.

В 22-ата минута Юриен Тимбер откри за лондончани с глава след центриране от ъглов удар на Букайо Сака. "Байерн" успя да върне баланса в резултата в 32-ата минута с изравнително попадение на 17-годишния Ленарт Карл.

След почивката "Арсенал" показа нагледно, че е може би най-добре играещият отбор в Европа в момента. В резултат на това Ноне Мадуеке направи 2:1 в 69-ата минута, след като засече пас на Рикардо Калафиори. А в 77-ата минута вратарят на гостите Мануел Нойер стори голяма глупост, излизайки почти до центъра при опит да изчисти топката и бе наказан от Габриел Мартинели.

За да остане "Арсенал" единствен безгрешен в Шампионската лига помогна и първата загуба на "Интер" в тазгодишния турнир - с 1:2 от "Атлетико" в Мадрид. Испанският тим стигна до успеха едва в третата минута на допълнителното време, когато Хосе Хименес заби с глава след центриране на Антоан Гризман.

Натискът над треньора на "Реал" (Мадрид) Чаби Алонсо бе донякъде отслабен след победата с 4:3 в гостуването срещу "Олимпиакос". Наставникът определено трябва да благодари за това на звездата на тима си Килиан Мбапе, който отбеляза и четирите гола за мадридчани.

Втората вечер от петия кръг се запомни и с продължаващото затъване на "Ливърпул". "Червените" бяха разгромени насред "Анфийлд" с 1:4 от ПСВ "Айндховен". До почивката нещата изглеждаха под контрол. Иван Перишич откри за гостите в 6-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Върджил ван Дайк. Доминик Собослай изравни в 16-ата минута. След почивката обаче последва шок за домакините. Гуус Тил вкара в 56-ата минута, последваха и два гола на мароканеца Кухаиб Дриуеш. За "Ливърпул" черните краски се сгъстиха, не само заради факта, че това бе втори пълен неуспех в Шампионската лига. Отборът има 9 загуби в последните си 12 мача - нещо, което не се е случвало от сезон 1953/54. Като за пръв път от въпросната 1953 г. "червените" губят три поредни мача във всички турнири с три или повече гола разлика. "Ливърпул" в момента е на 13-о място в Шампионската лига и 12-о в Англия, а това буди много въпросителни относно бъдещето на мениджъра на тима Арне Слот.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - V КРЪГ

25 ноември

"Аякс" - "Бенфика" 0:2 (Дал 6, Барейро 90)

"Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа" 0:1 (Дейвид 57)

"Будьо/Глимт" - "Ювентус" 2:3 (Бломберг 27, Фет 87-д; Опенда 48, Маккени 59, Дейвид 90)

"Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал" 4:0 (Гираси 45, 54, Адейеми 58, Свенсон 90)

"Челси" - "Барселона" 3:0 (Кунде 27-авт, Естевао 55, Делап 73)

"Манчестър С" - "Байер" (Леверкузен) 0:2 (Грималдо 23, Шик 54)

"Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл" 2:1 (Обамеянг 46, 50; Барнс 6)

"Наполи" - "Карабах" 2:0 (Мактоминей 66, Янкович 72-авт)

"Славия" (Прага) - "Атлетик" (Билбао) 0:0

26 ноември

"Копенхаген" - "Кайрат" 3:2 (Дадасон 26, Ларсон 59-д, Роберт 73; Сатпаев 81, Байбек 90)

"Пафос" - "Монако" 2:2 (Д. Луис 18, Салису 88-авт, Минамино 5, Балогун 26)

"Арсенал" - "Байерн" (Мюнхен) 3:1 (Тимбер 22, Мадуеке 69, Мартинели 76; Карл 32)

"Атлетико" (Мадрид) - "Интер" 2:1 (Алварес 9, Хименес 90+3; Желински 54)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аталанта" 0:3 (Лукман 60, Едерсон 62, Де Кетелаeре 65)

"Ливърпул" - ПСВ "Айндховен" 1:4 (Собослай 16, Перишич 6-д, Тил 56, Дриуеш 73, 90)

"Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид) 3:4 (Чикиньо 8, Тареми 52, Ел Кааби 81; Мбапе 22, 24, 29, 60)

"Пари Сен Жермен" - "Тотнъм" 5:3 (Витиня 45, 53, 76-д, Руис 59, Пачо 65; Ричарлисон 35, Коло Муани 50, 73)

"Спортинг" (Лисабон) - "Брюж" 3:0 (Куенда 24, Суарес 31, Тринкао 69)