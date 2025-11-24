Медия без
Англия стана арена на изненадите в Шампионската лига

"Челси" срази 10 души от "Барселона" в Лондон, а "Байер" изненада "Манчестър Сити" като гост

Днес, 00:13
Защитникът на "Барселона" Жул Кунде (в средата) си отбелязва автогол при гостуването срещу "Челси".
Защитникът на "Барселона" Жул Кунде (в средата) си отбелязва автогол при гостуването срещу "Челси".

Най-големите изненади в първия ден от V кръг на основната фаза в Шампионската лига дойдоха от Англия. В Лондон "Челси" постигна изразителна победа с 3:0 над испанския шампион "Барселона". За каталунците трябваше да светне червена лампичка, след като два гола на домакините бяха отменени след по-малко от половин час игра. В 4-ата минута попадение на Енцо Фернандес не бе зачетено заради игра с ръка на Уесли Фофана, а в 23-ата отново Фернандес вкара, но бе установена засада на Трево Чалоба.

Реакция от страна на "Барса" нямаше и се стигна до нов гол на "Челси", този път редовен. По-точно това бе автогол. Защитникът на "Барса" Жул Кунде вкара топката при опит да изчисти топката, която преди това бе избита от голлинията от Феран Торес при шут на Педро Нето. Ситуацията за тима, воден от Ханзи Флик, се усложни в 44-ата минута, когато Роналд Араухо получи втори жълт картон за нарушение срещу Марк Кукурея.

След почивката нещата за 10-те играчи на "Барселона" станаха още по-зле. Отменен бе трети гол за "Челси", на Андрей Сантос в 51-ата минута, но други два бяха редовни - на Естевао в 55-ата и Лиъм Делап в 73-ата.

Загубата срина "Барса" на 15-о място в общото подреждане с актив от 7 точки. "Челси" е 4-ти с 10.

На стадион "Етихад" в Манчестър феновете на "Сити" се бяха настроили да видят четвъртата победа на отбора си в Шампионската лига, но вместо това трябваше да преживеят първата загуба за сезона в този турнир - 0:2 от "Байер". Предимството на "гражданите" във владеенето на топката не повлия на германския тим, който поведе в 23-ата минута чрез Алехандро Грималдо. В 54-ата Патрик Шик удвои с глава след подаване на Ибрахим Маза. Чудесен мач изнесе вратарят на "Байер" Марк Флекен, който спаси удари на Нейтън Аке, Тижани Райндерс и Раян Шерки на два пъти. Така "Манчестър Сити" остана с 10 точки и отстъпи на шесто място. Тимът от Леверкузен е 13-и с 8 точки.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - V КРЪГ

25 ноември

"Аякс" - "Бенфика"  0:2 (Дал 6, Барейро 90)

"Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа" 0:1 (Дейвид 57)

"Будьо/Глимт" - "Ювентус"  2:3 (Бломберг 27, Фет 87-д; Опенда 48, Маккени 59, Дейвид 90)

"Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал"  4:0 (Гираси 45, 54, Адейеми 58, Свенсон 90)

"Челси" - "Барселона"  3:0 (Кунде 27-авт, Естевао 55, Делап 73)

"Манчестър С" - "Байер" (Леверкузен) 0:2 (Грималдо 23, Шик 54)

"Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл" 2:1 (Обамеянг 46, 50; Барнс 6)

"Наполи" - "Карабах" 2:0 (Мактоминей 66, Янкович 72-авт)

"Славия" (Прага) - "Атлетик" (Билбао) 0:0

26 ноември

"Копенхаген" - "Кайрат"  (19:45 ч., по Ринг)

"Пафос" - "Монако" (19:45 ч., по bTV Action)

"Арсенал" - "Байерн" (Мюнхен) (22:00 ч., по bTV Action)

"Атлетико" (Мадрид) - "Интер" (22:00 ч., по Ринг)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аталанта" (22:00 ч.)

"Ливърпул" - ПСВ "Айндховен"  (22:00 ч.)

"Олимпиакос" - "Реал" (Мадрид)  (22:00 ч.)

"Пари Сен Жермен" - "Тотнъм" (22:00 ч.)

"Спортинг" (Лисабон) - "Брюж" (22:00 ч.)

 

Ключови думи:

Шампионска лига

