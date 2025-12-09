"Ливърпул" след Салах пое глътка въздух в Милано

ЕПА/БГНЕС Вратарят на "Интер" Ян Зомер е безпомощен при изстрела от 11 метра на Доминик Собослай (№8), донесъл победата на "Ливърпул" в Милано.

Английският футболен шампион "Ливърпул" показа какво ще бъде лицето на тима в настъпващите времена без най-голямата клубна звезда Мохамед Салах. В отсъствието на изпадналия в самоизолация египетски голмайстор "червените" от Мърсисайд извоюваха живителна победа с 1:0 над "Интер" като гости в Милано в VI кръг от редовната фаза на Шампионската лига.

След като извади разбунтувалия се Салах от състава и дори не го взе с отбора в Италия, нидерландският треньор Арне Слот смени и системата на игра от 4-3-3 на 4-4-2, пускайки едновременно на терена двамата си централни нападатели Юго Екитике и Александър Исак. Преобразеният "Ливърпул" изигра изключително силен в тактическо отношение мач на ст. "Джузепе Меаца" и категорично беше по-стабилният и постоянен отбор от началото до края.

През първото полувреме гол на "червените" беше отменен заради неволна игра с ръка на Екитике при финалния пас към Ибрахима Конате, нанесъл завършващия удар с глава. При втората намеса на VAR обаче решението беше в полза на гостите, които основателно получиха дузпа в самия край на редовното време заради дърпане за фланелката на Флориан Вирц от страна на Алесандро Бастони. В отсъствието на дежурния изпълнител Салах зад бялата точка в 88-ата мин. застана Доминик Собослай, който хладнокръвно реализира единственото попадение в срещата.

Други два от европейските грандове на футбола трябваше да осъществяват обрати, за да стигнат до победа тази вечер. В ранната сесия германският хегемон "Байерн" (Мюнхен) се наложи над гостуващия "Спортинг" (Лисабон) с 3:1, след като по-малко от половин час преди края изоставаше в резултата.

Куриозното е, че всички попадения на "Алианц Арена" бяха отбелязани от играчи на домакините. Португалците поведоха в 54-тата мин. след автогол на Йошуа Кимих, но след това баварците вкараха три пъти за по-малко от четвърт час. Разписаха се Серж Гнабри в 65-ата, Ленарт Карл в 69-ата и Йонатан Та в 77-ата.

На "Камп Ноу" в Барселона пък каталунците надделяха над "Айнтрахт" (Франкфурт) с 2:1, след като германците имаха аванс на почивката. Ансгар Кнауф откри резултата в 21-вата мин., а обратът беше осъществен с два гола на неочакван герой за "Барса" - френския защитник Жул Кунде, който отбеляза два пъти с глава в 50-ата и 53-тата мин.

Противоположния развой преживя световният клубен шампион "Челси". Лондончани загубиха с 1:2 в гостуването си срещу "Аталанта", макар да поведоха в средата на първото полувреме и да удържаха преднината си до почивката. Жоао Педро откри за англичаните в 25-ата мин., но италианците измъкнаха успеха с попадения на Джанлука Скамака в 55-ата и на Шарл де Кетелаере в 83-тата.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - VI КРЪГ



9 декември

"Кайрат" - "Олимпиакос" 0:1 (Желсон Мартинс 73)

"Байерн" (Мюнхен) - "Спортинг" (Лисабон) 3:1 (Гнабри 65, Карл 69, Та 77; Кимих 54-авт)

"Интер" - "Ливърпул" 0:1 (Собослай 88-д)

"Барселона"- "Айнтрахт" (Франкфурт) 2:1 (Кунде 50, 53; Кнауф 21)

"Аталанта" - "Челси" 2:1 (Скамака 55, Де Кетелаере 83; Жоао Педро 25)

"Тотнъм" - "Славия" (Прага) 3:0 (Зима 26-авт, Кудуш 50-д, Симонс 79-д)

ПСВ "Айндховен" - "Атлетико" (Мадрид) 2:3 (Тил 10, Пепи 85; Алварес 37, Ханцко 52, Сьорлот 56)

"Монако" - "Галатасарай" 1:0 (Балогън 68)

"Юнион Сен Жилоа" - "Олимпик" (Марсилия) 2:3 (Халаили 5, 71; Пайшао 15, Грийнууд 41, 58)



10 декември

"Виляреал" - "Копенхаген" 19:45 (по Ринг)

"Карабах" - "Аякс" 19:45 (по bTV Action)

"Борусия" (Дортмунд) - "Будьо/Глимт" 22:00

"Байер" (Леверкузен) - "Нюкасъл" 22:00

"Бенфика" - "Наполи" 22:00 (по Ринг)

"Ювентус" - "Пафос" 22:00

"Брюж" - "Арсенал" 22:00

"Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен" 22:00 (по bTV Action)