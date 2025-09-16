"Юве" и "Борусия" си вкараха 8 гола за едно полувреме на старта на ШЛ

ЕПА/БГНЕС Канадският национал в атаката на "Ювентус" Джонатан Дейвид стреля към вратата на "Борусия" по време на зрелищния мач в Торино.

Новият сезон в Шампионската лига започна с един от най-зрелищните мачове в цялата история на най-силния клубен турнир по футбол. В едно от класическите съперничества на европейската сцена "Ювентус" и "Борусия" (Дортмунд) завършиха 4:4 в Торино, като всичките осем гола бяха отбелязани през второто полувреме.

Нулевата първа част остави впечатление у зрителите за безкрайно скучен двубой на ст. "Алианц". Головата вихрушка започна в 52-рата мин., когато Карим Адейеми откри за гостите от Германия. Домакините от Италия изравниха в 64-тата чрез Кенан Йълдъз, а само след още четири минути резултатът вече беше 2:2 - "жълто-черните" отново поведоха благодарение на Феликс Нмеча в 65-ата, а "бяло-черните" отново изравниха благодарение на резервата Душан Влахович в 68-ата.

След още двайсетина минути дортмундци изградиха аванс от два гола, след като Ян Коуто вкара в 75-ата, а Рами Бенсебайни направи 4:2 в 86-ата от дузпа. И когато цялата интрига изглеждаше угаснала, Старата госпожа възкръсна дълбоко в добавеното време. В четвъртата минута отвъд 90-те Влахович отбеляза втория си гол в мача, а след това асистира на Лойд Кели за изравнителното попадение в шестата от изиграните допълнителни седем минути.

В другия очакван с най-голям интерес мач от I кръг на редовния сезон в ШЛ се получи очакван резултат, но по неочакван начин. "Реал" (Мадрид) надделя над "Олимпик" (Марсилия) с 2:1 на своя ст. "Сантяго Бернабеу", след като сравнително рано изостана в резултата и игра с човек по-малко в последния близо половин час.

Гостите от Франция поведоха в 22-рата мин. с попадение на Тимъти Уеа, но само седем по-късно испанският гранд изравни с гол на Килиан Мбапе от дузпа. В 72-рата мин. "кралският клуб" остана с 10 души на терена, след като капитанът Даниел Карвахал получи директен червен картон за умишлен удар с глава в лицето на вратаря на марсилци Херонимо Рули при пререкание в наказателното поле.

Въпреки че доиграха срещата в намален състав, мадридчани измъкнаха победата благодарение на втора дузпа в своя полза. Тя беше отсъдена в заради игра с ръка на Факундо Медина и изпълнена точно в 81-вата мин. отново от Мбапе.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - I КРЪГ



16 септември

ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа" 1:3 (Ван Бомел 90; Дейвид 9-д, Аит Ел Хадж 39, Мак Алистър 81)

"Атлетик" (Билбао) - "Арсенал" 0:2 (Мартинели 72, Тросар 87)

"Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия) 2:1 (Мбапе 29-д, 81-д; Уеа 22)

"Бенфика" - "Карабах" 2:3 (Баренечеа 6, Павлидис 16; Леандро Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86)

"Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд) 4:4 (Кенан Йълдъз 63, Влахович 68, 90+4, Кели 90+6; Адейеми 53, Ф. Нмеча 65, Ян Коуто 74, Бенсебайни 86-д)

"Тотнъм" - "Виляреал" 1:0 (Луиз Жуниор 4-авт)



17 септември

"Олимпиакос" - "Пафос" 19:45 (по bTV Action)

"Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт" 19:45 (по Ринг)

"Пари Сен Жермен" - "Аталанта" 22:00

"Байерн" (Мюнхен) - "Челси" 22:00 (по Ринг)

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 22:00 (по bTV Action)

"Аякс" - "Интер" 22:00



18 септември

"Брюж" - "Монако" 19:45 (по bTV Action)

"Копенхаген" - "Байер" (Леверкузен) 19:45 (по Макс спорт 3)

"Манчестър Сити" - "Наполи" 22:00 (по Макс спорт 3)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Галатасарай" 22:00 (по Ринг)

"Спортинг" (Лисабон) - "Кайрат" 22:00 (по Макс спорт 4)