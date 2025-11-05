Само три отбора продължават без грешка в Шампионската лига

Едва три отбора останаха с пълен актив от 4 победи след изиграването на четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига. След успехите на "Байерн" и "Арсенал" във вторник вечер, към групата на безгрешните до момента се присъедини и "Интер", който надделя с 2:1 като домакин над "Кайрат". Головете за успеха над казахстанския тим вкараха Лаутаро Мартинес, който откри резултата и Карлос Аугусто, който пък вкара победното попадение в 67-ата минута, след като Офри Арад бе изравнил 12 минути преди това.

Веднага след трите отбора, които са със 100-процентов актив и 12 точки, е "Манчестър Сити", който е единствен с 10 точки, след като спечели с 4:1 като домакин срещу "Борусия" (Дортмунд) в един от най-интересните мачове от вечерта. Всъщност на стадион "Етихад" нямаше особена интрига, след като "Сити" водеше с 2:0 до 30-ата минута и 3:0 след час игра. Две попадения за успеха вкара Фил Фодън, като се превърна в едва втория играч в историята на Шампионската лига, който вкарва два гола с удари извън наказателното поле в един мач. Първият бе Алесандро Дел Пиеро с екипа на "Ювентус" срещу "Реал" (Мадрид) през 2008 г. По веднъж за английския тим отбелязаха Ерлинг Холанд с дежурния си гол и Раян Шерки в допълнителното време. За "Борусия" бе точен Валдемар Антон.

Вечерта се запомни и с нова грешна стъпка на "Барселона", който е на 11-о място в общото класиране със 7 точки, след като завърши 3:3 като гост на "Брюж". Белгийският тим повежда на три пъти с гол на Николо Тресолди в 6-ата минута и две попадения на португалеца Каролш Форбс - в 17-ата и 64-ата. "Барса" успяваше да изравни първо чрез Феран Торес в 8-ата минута, след това чрез Ламин Ямал в 61-ата, а в 78-ата гръцкият национал от домакините Христос Цолис си вкара автогол. Отделно до почивката Фермин Лопес от гостите улучи левия страничен стълб и Жул Кунде - напречната греда, а след това и Ерик Гарсия улучи горната греда на вратата на "Брюж". В крайна сметка "Барселона" можеше да благодари на VAR, че не загуби мача, тъй като в допълнителното време беше отменено попадение на Ромео Вермон след груба грешка на вратаря на гостите Войчех Шчесни.

В един от ранните мачове днес кипърският "Пафос" записа първата си победа в Шампионската лига изобщо - 1:0 в домакинството срещу "Виляреал". Единственото попадение вкара в 47-ата минута с глава бившият младежки национал на Нидерландия Дерик Лукасен.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - IV КРЪГ



4 ноември

"Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0:0

"Славия" (Прага) - "Арсенал" 0:3 (Сака 32-д, Мерино 46, 68)

"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Жоао Невеш 74; Луис Диас 4, 32)

"Ливърпул" - "Реал" (Мадрид) 1:0 (Мак Алистър 61)

"Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа" 3:1 (Алварес 39, Галахър 73, Йоренте 90+6; Сайкс 80)

"Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон) 1:1 (Влахович 34; Араухо 12)

"Тотнъм" - "Копенхаген" 4:0 (Джонсън 19, Одобер 51, Ван де Вен 64, Жоао Палиня 67)

"Олимпиакос" - ПСВ "Айндховен" 1:1 (Желсон Мартинс 17; Пепи 90+3)

"Будьо/Глимт" - "Монако" 0:1 (Балогън 43)



5 ноември

"Карабах" - "Челси" 2:2 (Андраде 29, Янкович 39-д; Естевао 16, Гарначо 53)

"Пафос" - "Виляреал" 1:0 (Лукасен 47)

"Манчестър Сити" - "Борусия" (Дортмунд) 4:1 (Фодън 22, 57, Холанд 29, Шерки 90; Антон 72)

"Интер" - "Кайрат" 2:1 (Мартинес 45, Аугусто 67; Арад 55)

"Бенфика" - "Байер" (Леверкузен) 0:1 (Шик 65)

"Брюж" - "Барселона" 3:3 (Тресолди 6, Форбс 17, 64; Торес 8, Ямал 61, Цолис 78-авт)

"Аякс" - "Галатасарай" 0:3 (Осимен 59, 66-д, 78-д)

"Олимпик" (Марсилия) - "Аталанта" 0:1 (Самарджич 90)

"Нюкасъл" - "Атлетик" (Билбао) 2:0 (Бърн 11, Жоелинтон 49)