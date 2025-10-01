Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Барселона" си намери майстора срещу победителя в Шампионската лига

"Манчестър С" направи грешна стъпка, въпреки двата гола на Холанд

Днес, 00:21
19-годишният Сени Маюлу (в бяло) изравнява резултата за "Пари Сен Жермен" при гостуването срещу "Барселона".
ЕПА/БГНЕС
19-годишният Сени Маюлу (в бяло) изравнява резултата за "Пари Сен Жермен" при гостуването срещу "Барселона".

Настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" спечели очаквания с огромен интерес сблъсък срещу другият отбор в топ форма в момента - "Барселона". Парижани победиха с 2:1 при гостуването си във втория кръг на най-силния европейски клубен турнир.

Третият пореден успех на ПСЖ като гост на "Барселона" не бе постигнат толкова с доминантна игра, колкото с хитрост и издебване на подходящите моменти. Каталунците откриха в 19-ата мин. с бърза атака, при която Маркъс Рашфорд подаде към Феран Торес и той вкара отблизо. В 38-ата мин. обаче гостите изравниха чрез 19-годишния Сени Маюлу, получил хитър пас от Нуно Мендеш.

"Пари Сен Жермен" успя да неутрализира силните страни на "Барселона" след почивката, а вратарят на домакините Войчех Шчесни се оказа доста по-зает от колегата си отсреща Люка Шевалие и спаси опасни удари на Ашраф Хакими, Брадли Баркола, Фабиан Руис и Нуно Мендеш, а в 83-ата мин. Канг-ин Лий улучи десния страничен стълб на вратата на "Барса". Полският вратар обаче не успя да стори нищо в 90-ата мин., когато Хакими изведе чудесно Гонсало Рамош и той завърши пълния обрат до 2:1.

"Манчестър С" пък отново не бе убедителен и изпусна победата навън срещу "Монако", завършвайки 2:2, въпреки превъзходството си. "Сити" откри в 15-ата мин. чрез обичайния си голмайстор Ерлинг Холанд, но само 3 минути по-късно домакините изравниха с попадение на Джонатан Тезе. Воденият от Хосеп Гуардиола тим отново поведе в 44-ата мин. и отново бе точен Холанд. За него това бе гол №52 в мач №50 в Шампионската лига. Но това не помогна в крайна сметка на английския тим, след като "Монако" стигна до втори гол в 90-ата мин. от дузпа. Нарушението бе отсъдено за високо вдигнат крак на Нико Гонсалес срещу защитника на домакините Ерик Дайер. Бившият английски национал сам вкара наказателния удар.

На очи се набива и отличният старт на "Карабах", който спечели и втория си мач в турнира, този път с 2:0 като домакин срещу "Копенхаген" (б.ред. - след като на 16 септември изненада с 3:2 "Бенфика" в Лисабон). Така шампионът на Азербайджан е с пълен актив от 6 т. Френското крило Абделах Зубир, бивш играч на "Гренобъл" и "Ланс", откри за "Карабах" в 28-ата мин., а в 84-ата ганаецът Емануел Адай оформи крайния резултат.

След вторите мачове в основната фаза още пет отбора, освен "Карабах", са с по две победи - "Реал" (Мадрид), "Байерн", "Пари Сен Жермен", "Интер" и "Арсенал", което прави моментното постижение на азерите още по-впечатляващо.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - II КРЪГ

30 септември

"Аталанта" - "Брюж" 2:1 (Самарджич 74-д, Пашалич 87; Цолис 38)

"Кайрат" - "Реал" (Мадрид) 0:5 (Мбапе 25-д, 52, 73, Камавинга 83, Браим Диас 90+3)

"Интер" - "Славия" (Прага) 3:0 (Л. Мартинес 30, 65, Дъмфрис 34)

"Челси" - "Бенфика" 1:0 (Риос 18-авт)

"Атлетико" (Мадрид) - "Айнтрахт" (Франкфурт) 5:1 (Распадори 4, Льо Норман 33, Гризман 45+1, Симеоне 70, Алварес 82-д; Буркарт 57)

"Будьо/Глимт" - "Тотнъм" 2:2 (Хауге 53, 66; Ван де Вен 68, Гундерсен 89-авт)

"Олимпик" (Марсилия) - "Аякс" 4:0 (Пайшао 6, 12, Грийнууд 26, Обамеянг 52)

"Галатасарай" - "Ливърпул" 1:0 (Осимен 16-д)

"Пафос" - "Байерн" (Мюнхен) 1:5 (Оршич 45; Кейн 15, 34, Герейро 20, Джаксън 31, Олисе 68)

1 октомври

"Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл" 0:4 (Волтемаде 17, Гордън 43-д, 64-д, Барнс 81)

"Карабах" - "Копенхаген" 2:0 (Зубир 28, Адай 84)

"Арсенал" - "Олимпиакос" 2:0 (Мартинели 12, Сака 90)

"Байер" (Леверкузен) - ПСВ "Айндховен" 1:1 (Кофане 65; Сайбари 72)

"Виляреал" - "Ювентус" 2:2 (Микаутадзе 18, Вейга 90; Гати 49, Консейсао 56)

"Наполи"- "Спортинг" (Лисабон) 2:1 (Хьойлунд 36, 79; Суарес 62-д) 

"Монако" - "Манчестър Сити" 2:2 (Тезе 18, Дайър 90-д; Холанд 15, 44)

"Борусия" (Дортмунд) - "Атлетик" (Билбао) 4:1 (Свенсон 28, Чуквуемека 50, Гираси 82, Бранд 90; Гурузета 61)

"Барселона" - "Пари Сен Жермен" 1:2 (Торес 19; Маюлу 38, Рамош 90)

 

Антъни Гордън целува емблемата на "Нюкасъл", след като е отбелязал първата от двете си дузпи при победата с 4:0 в гостуването срещу " Юнион Сен Жилоа".
ЕПА/БГНЕС Антъни Гордън целува емблемата на "Нюкасъл", след като е отбелязал първата от двете си дузпи при победата с 4:0 в гостуването срещу " Юнион Сен Жилоа".
Норвежецът Ерлинг Холанд е вдигнал юмрук след втория си гол за "Манчестър С" срещу "Монако" и негов 52-ри в 50 мача от Шампионската лига.
ЕПА/БГНЕС Норвежецът Ерлинг Холанд е вдигнал юмрук след втория си гол за "Манчестър С" срещу "Монако" и негов 52-ри в 50 мача от Шампионската лига.
Преотстъпеният от "Манчестър Юн" в "Наполи" Расмус Хьойлунд (вдясно) открива резултата за неаполитанците срещу гостуващия тим на "Спортинг" (Лисабон) и това бе първият от двата гола на датчанина в мача.
ЕПА/БГНЕС Преотстъпеният от "Манчестър Юн" в "Наполи" Расмус Хьойлунд (вдясно) открива резултата за неаполитанците срещу гостуващия тим на "Спортинг" (Лисабон) и това бе първият от двата гола на датчанина в мача.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига

Още новини по темата

"Ливърпул" забуксува и в Шампионската лига
01 Окт. 2025

УЕФА отваря вратата на "Нетфликс" към Шампионската лига
25 Септ. 2025

Холанд подобри още един рекорд в ШЛ при победния старт на "Сити"
19 Септ. 2025

"Ливърпул" пренесe късните си подвизи и в Шампионската лига
18 Септ. 2025

"Юве" и "Борусия" си вкараха 8 гола за едно полувреме на старта на ШЛ
17 Септ. 2025

ИИ прати "Реал" и "Байерн" в трудни потоци в Шампионската лига
28 Авг. 2025

"Лудогорец" се сбогува горчиво с Шампионската лига
12 Авг. 2025

Греда попречи на "Лудогорец" да победи "Ференцварош" в ШЛ
06 Авг. 2025

Руи Мота: Роби Кийн е добър треньор, но ни е ясен
05 Авг. 2025

Кошмар застана на пътя на "Лудогорец" към Шампионската лига
04 Авг. 2025

"Лудогорец" отстрани с мъка "Риека" и продължава към ШЛ
30 Юли 2025

Мота: Мачът утре дава на "Лудогорец" Европа
29 Юли 2025

Искан от "Байерн" спаси "Лудогорец" в Хърватия
22 Юли 2025

"Лудогорец" включи изненадващ нов играч за мача с "Риека"
21 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар