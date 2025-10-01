"Барселона" си намери майстора срещу победителя в Шампионската лига

Настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" спечели очаквания с огромен интерес сблъсък срещу другият отбор в топ форма в момента - "Барселона". Парижани победиха с 2:1 при гостуването си във втория кръг на най-силния европейски клубен турнир.

Третият пореден успех на ПСЖ като гост на "Барселона" не бе постигнат толкова с доминантна игра, колкото с хитрост и издебване на подходящите моменти. Каталунците откриха в 19-ата мин. с бърза атака, при която Маркъс Рашфорд подаде към Феран Торес и той вкара отблизо. В 38-ата мин. обаче гостите изравниха чрез 19-годишния Сени Маюлу, получил хитър пас от Нуно Мендеш.

"Пари Сен Жермен" успя да неутрализира силните страни на "Барселона" след почивката, а вратарят на домакините Войчех Шчесни се оказа доста по-зает от колегата си отсреща Люка Шевалие и спаси опасни удари на Ашраф Хакими, Брадли Баркола, Фабиан Руис и Нуно Мендеш, а в 83-ата мин. Канг-ин Лий улучи десния страничен стълб на вратата на "Барса". Полският вратар обаче не успя да стори нищо в 90-ата мин., когато Хакими изведе чудесно Гонсало Рамош и той завърши пълния обрат до 2:1.

"Манчестър С" пък отново не бе убедителен и изпусна победата навън срещу "Монако", завършвайки 2:2, въпреки превъзходството си. "Сити" откри в 15-ата мин. чрез обичайния си голмайстор Ерлинг Холанд, но само 3 минути по-късно домакините изравниха с попадение на Джонатан Тезе. Воденият от Хосеп Гуардиола тим отново поведе в 44-ата мин. и отново бе точен Холанд. За него това бе гол №52 в мач №50 в Шампионската лига. Но това не помогна в крайна сметка на английския тим, след като "Монако" стигна до втори гол в 90-ата мин. от дузпа. Нарушението бе отсъдено за високо вдигнат крак на Нико Гонсалес срещу защитника на домакините Ерик Дайер. Бившият английски национал сам вкара наказателния удар.

Eric Dier with a late equaliser for Monaco against Man City 👊#UCL pic.twitter.com/gkrhWac3sU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 октомври 2025 г.

На очи се набива и отличният старт на "Карабах", който спечели и втория си мач в турнира, този път с 2:0 като домакин срещу "Копенхаген" (б.ред. - след като на 16 септември изненада с 3:2 "Бенфика" в Лисабон). Така шампионът на Азербайджан е с пълен актив от 6 т. Френското крило Абделах Зубир, бивш играч на "Гренобъл" и "Ланс", откри за "Карабах" в 28-ата мин., а в 84-ата ганаецът Емануел Адай оформи крайния резултат.

След вторите мачове в основната фаза още пет отбора, освен "Карабах", са с по две победи - "Реал" (Мадрид), "Байерн", "Пари Сен Жермен", "Интер" и "Арсенал", което прави моментното постижение на азерите още по-впечатляващо.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - II КРЪГ



30 септември

"Аталанта" - "Брюж" 2:1 (Самарджич 74-д, Пашалич 87; Цолис 38)

"Кайрат" - "Реал" (Мадрид) 0:5 (Мбапе 25-д, 52, 73, Камавинга 83, Браим Диас 90+3)

"Интер" - "Славия" (Прага) 3:0 (Л. Мартинес 30, 65, Дъмфрис 34)

"Челси" - "Бенфика" 1:0 (Риос 18-авт)

"Атлетико" (Мадрид) - "Айнтрахт" (Франкфурт) 5:1 (Распадори 4, Льо Норман 33, Гризман 45+1, Симеоне 70, Алварес 82-д; Буркарт 57)

"Будьо/Глимт" - "Тотнъм" 2:2 (Хауге 53, 66; Ван де Вен 68, Гундерсен 89-авт)

"Олимпик" (Марсилия) - "Аякс" 4:0 (Пайшао 6, 12, Грийнууд 26, Обамеянг 52)

"Галатасарай" - "Ливърпул" 1:0 (Осимен 16-д)

"Пафос" - "Байерн" (Мюнхен) 1:5 (Оршич 45; Кейн 15, 34, Герейро 20, Джаксън 31, Олисе 68)



1 октомври

"Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл" 0:4 (Волтемаде 17, Гордън 43-д, 64-д, Барнс 81)

"Карабах" - "Копенхаген" 2:0 (Зубир 28, Адай 84)

"Арсенал" - "Олимпиакос" 2:0 (Мартинели 12, Сака 90)

"Байер" (Леверкузен) - ПСВ "Айндховен" 1:1 (Кофане 65; Сайбари 72)

"Виляреал" - "Ювентус" 2:2 (Микаутадзе 18, Вейга 90; Гати 49, Консейсао 56)

"Наполи"- "Спортинг" (Лисабон) 2:1 (Хьойлунд 36, 79; Суарес 62-д)

"Монако" - "Манчестър Сити" 2:2 (Тезе 18, Дайър 90-д; Холанд 15, 44)

"Борусия" (Дортмунд) - "Атлетик" (Билбао) 4:1 (Свенсон 28, Чуквуемека 50, Гираси 82, Бранд 90; Гурузета 61)

"Барселона" - "Пари Сен Жермен" 1:2 (Торес 19; Маюлу 38, Рамош 90)