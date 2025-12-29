Медия без
Роналдо записа ново голямо постижение във футбола

Португалецът стана първият играч, който е изиграл 1300 мача в кариерата си

Днес, 09:11
Новите два гола доближиха Кристиано Роналдо още повече до следващата му голяма цел - 1000 гола в кариерата.
ЕПА/БГНЕС
Новите два гола доближиха Кристиано Роналдо още повече до следващата му голяма цел - 1000 гола в кариерата.

Победата на "Ал Насър" с 3:0 над гостуващия "Ал Ахдуд" в Х кръг на саудитската Про лига бе запомнена не само с двата гола на Кристиано Роналдо, а и с много по-голямо негово постижение. Това беше неговият мач №1300 в кариерата. Фактът бе отбелязан от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS), откъдето потвърдиха, че Роналдо е първият футболист в историята, който е изиграл толкова мачове.

Така 40-годишният капитан успя да изпревари вратаря на "Флуминензе" Фабио, който бе също на крачка пръв да изиграе толкова мачове. Трябва да се отбележи, че бразилецът е с 5 години по-възрастен от Роналдо.

От IFFHS посочват още, че са били необходими 34 години, за да има футболист с 1300 двубоя, след като през 1991 г. легендарният английски вратар Питър Шилтън става първият с 1200 мача.

Но денят за Роналдо не бе забележителен само с това. Той завършва годината с 40 гола и така записва вече 14 календарни години с 40 или повече отбелязани гола. Той в момента е лидер при голмайсторите с 12 попадения, колкото има и сънародникът му и съотборник Жоао Феликс.

Кристиано Роналдо вече има 956 гола в кариерата, което го доближи още до голямата цел, която сам си е поставил - да стане първият футболист с 1000 отбелязани попадения.

А с 10-ата си поредна победа, което е клубен рекорд, "Ал Насър" е начело в класирането с пълен актив от 30 точки. Следващият - "Ал Хилал", е с 26.

