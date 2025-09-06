След нов силен мач Роналдо вече има 140 гола за Португалия

На 40-годишна възраст Кристиано Роналдо поведе Португалия напред и в квалификациите за Мондиал 2026. Суперзвездата на "Ал Насър" вкара два от головете (21, 46) при победата на португалците с 5:0 в гостуването срещу Армения в група F. Особено красиво бе второто му попадение. В 46-ата мин. той заби топката във вратата, пазена от Хенри Авагян с мощен шут от около 25 метра. Това бе гол №140 за Роналдо за националния тим на Португалия в неговия мач №222 за страната му. И по двата показателя той е рекордьор и в момента само подобрява постижението си. Общо в кариерата си Роналдо вече има 942 попадения, с което се приближи още до голямата си цел от 1000 гола.

Две попадения в Ереван вкара и новият съотборник на Роналдо в "Ал Насър" Жоао Феликс - в 10-ата и 62-ата мин. Веднъж се разписа и Жоао Кансело ("Ал Хилал") - в 32-ата мин. Преди мача футболистите на Португалия отдадоха почит на загиналия трагично на 3 юли техен съотборник Диого Жота. Това бе първият мач на Португалия след смъртта на нападателя на "Ливърпул".

В квалификация от група К пък тимът на Англия не вложи цялото си старание в домакинството срещу Андора, но все пак спечели с 2:0. Това стана след автогол на Кристиан Гарсия в 25-ата мин. и попадение на Деклан Райс в 67-ата. В мача, игран на ст. "Вила Парк" в Бирмингам, англичаните изиграха поредния си неубедителен мач под ръководството на селекционера Томас Тухел, но това не попречи да постигнат четвърти пореден успех в квалификациите от 4 мача до момента и да останат начело в групата с пълен актив от 12 т. Следва обаче доста по-сериозно изпитание за Тухел и играчите му - гостуване на 9 септември в Белград срещу отбора на Сърбия, който в момента е втори със 7 т. и мач по-малко. Сърбите по-рано днес победиха трудно с 1:0 навън Латвия.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група F: Армения - Португалия 0:5 (Феликс 10, 62, Роналдо 21, 46, Кансело 33), Ирландия - Унгария 2:2 (Е. Фъргюсън 49, Айда 90+3; Варга 3, Салай 16)

Група Н: Австрия - Кипър 1:0 (Забицер 54-д), Сан Марино - Босна и Херцеговина 0:6 (Тахирович 22, Джеко 70, 72, Баждар 81, Алайбегович 85, Муякич 90)

Група К: Латвия - Сърбия 0:1 (Влахович 12), Англия - Андора 2:0 (Гарсия 25-авт, Райс 67)