Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След нов силен мач Роналдо вече има 140 гола за Португалия

Англия на Томас Тухел отново не убеди, но вече има четири поредни победи в световните квалификации

06 Септ. 2025Обновена
Кристиано Роналдо празнува по типичния за него начин след първия от двата си гола срещу Армения в Ереван.
ЕПА/БГНЕС
Кристиано Роналдо празнува по типичния за него начин след първия от двата си гола срещу Армения в Ереван.

На 40-годишна възраст Кристиано Роналдо поведе Португалия напред и в квалификациите за Мондиал 2026. Суперзвездата на "Ал Насър" вкара два от головете (21, 46) при победата на португалците с 5:0 в гостуването срещу Армения в група F. Особено красиво бе второто му попадение. В 46-ата мин. той заби топката във вратата, пазена от Хенри Авагян с мощен шут от около 25 метра. Това бе гол №140 за Роналдо за националния тим на Португалия в неговия мач №222 за страната му. И по двата показателя той е рекордьор и в момента само подобрява постижението си. Общо в кариерата си Роналдо вече има 942 попадения, с което се приближи още до голямата си цел от 1000 гола. 

Две попадения в Ереван вкара и новият съотборник на Роналдо в "Ал Насър" Жоао Феликс - в 10-ата и 62-ата мин. Веднъж се разписа и Жоао Кансело ("Ал Хилал") - в 32-ата мин. Преди мача футболистите на Португалия отдадоха почит на загиналия трагично на 3 юли техен съотборник Диого Жота. Това бе първият мач на Португалия след смъртта на нападателя на "Ливърпул".

В квалификация от група К пък тимът на Англия не вложи цялото си старание в домакинството срещу Андора, но все пак спечели с 2:0. Това стана след автогол на Кристиан Гарсия в 25-ата мин. и попадение на Деклан Райс в 67-ата. В мача, игран на ст. "Вила Парк" в Бирмингам, англичаните изиграха поредния си неубедителен мач под ръководството на селекционера Томас Тухел, но това не попречи да постигнат четвърти пореден успех в квалификациите от 4 мача до момента и да останат начело в групата с пълен актив от 12 т. Следва обаче доста по-сериозно изпитание за Тухел и играчите му - гостуване на 9 септември в Белград срещу отбора на Сърбия, който в момента е втори със 7 т. и мач по-малко. Сърбите по-рано днес победиха трудно с 1:0 навън Латвия.

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група F: Армения - Португалия 0:5 (Феликс 10, 62, Роналдо 21, 46, Кансело 33), Ирландия - Унгария 2:2 (Е. Фъргюсън 49, Айда 90+3; Варга 3, Салай 16)

Група Н: Австрия - Кипър 1:0 (Забицер 54-д), Сан Марино - Босна и Херцеговина 0:6 (Тахирович 22, Джеко 70, 72, Баждар 81, Алайбегович 85, Муякич 90)

Група К: Латвия - Сърбия 0:1 (Влахович 12), Англия - Андора 2:0 (Гарсия 25-авт, Райс 67)

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026, Кристиано Роналдо

Още новини по темата

БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси
06 Септ. 2025

Гатузо дебютира шеметно начело на Италия
06 Септ. 2025

Още три отбора си осигуриха място на Мондиал 2026
05 Септ. 2025

Турция откри групата ни с победа в Тбилиси
04 Септ. 2025

Националите играха достойно срещу Испания, но това стигна за 0:3
04 Септ. 2025

Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми
03 Септ. 2025

УЕФА внезапно смени съдията на мача ни с Испания
02 Септ. 2025

Тактиката ни срещу Испания ще е да бягаме повече
31 Авг. 2025

Испания идва в София с Ямал и още шестима от "Барселона"
29 Авг. 2025

Илиан Илиев повика пълен дебютант за мача с еврошампиона Испания
26 Авг. 2025

Световното клубно показа какъв Мондиал 2026 да очакваме

15 Юли 2025

Роналдо получи €400 млн. и 5% от "Ал Насър" с новия си договор
26 Юни 2025

Бразилия стана 12-ият финалист на Мондиал 2026
11 Юни 2025

Две азиатски държави ще дебютират на футболния Мондиал 2026
06 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар