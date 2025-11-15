Хърватия се класира за 4-то поредно световно по футбол

ЕПА/БГНЕС Петър Муса е разперил радостно ръце след гола си във вратата на Фарьорските о-ви, с който Хърватия обърна резултата в своя полза.

Бронзовият медалист от катарския Мондиал 2022 Хърватия си осигури участие и на следващото световно първенство по футбол - в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. "Ватрените" сразиха тима на Фарьорските о-ви с 3:1 у дома и си гарантираха първото място в група L от квалификациите в зона "Европа".

Островите изненадващо поведоха на ст. "Руйевица" в Риека с гол на Геза Давид Тури в 16-ата мин., но Йошко Гвардиол изравни още в 23-тата. След почивката попадения на Петър Муса (57) и Никола Влашич (70) донесоха пълния обрат.

Кръг преди края хърватите имат 19 т. и са недостижими за втория Чехия (13 т.), който пък има сигурно място в плейофите. За Хърватия това ще бъде четвърто поредно и общо седмо участие в шампионата на планетата, като страната е пропускала само един турнир, откакто в средата на 90-те получи независимост от Югославия - Мондиал 2010 в Южна Африка.

Това ще даде шанс на капитана Лука Модрич да запише своето пето участие на финалите. 40-годишният ветеран дебютира на най-голямата футболна сцена по време на Мондиал 2006 в Германия.

В петък вечер своето класиране за Мондиал 2026 на практика подпечата и отборът на Нидерландия. "Лалетата" завършиха 1:1 като гости срещу Полша и запазиха преднината си от 3 т. пред "дружина полска" на върха в група G.

Нидерландците обаче имат огромно предимство в головата разлика (+19) спрямо тази на поляците (+6). В последния кръг в понеделник "оранжевите" ще домакинстват на Литва, а "бяло-червените" ще гостуват на Малта.

На ст. "Народови" във Варшава късно снощи двата конкурента си размениха по един гол непосредствено преди и след почивката. Домакините откриха чрез Якуб Камински в 43-тата мин., а гостите изравниха чрез Мемфис Депай в 47-ата.