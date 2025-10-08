Медия без
Салах класира Египет на Мондиал 2026

"Фараоните" ще играят за четвърти път в историята си на световно първенство по футбол

08 Окт. 2025
Два гола на Мохамед Салах помогнаха за победата срещу Джибути и класирането на Египет на световното първенство догодина.
Египет стана 19-ият сигурен участник на световното първенство по футбол, което ще се проведе през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Това стана след победа с 3:0 в гостуването срещу аутсайдера Джибути в мач от група А на квалификациите от зона "Африка".

Така преди последния кръг в групата "фараоните" са недосегаеми на първото място с 23 т., пред втория - Буркина Фасо (18 т.), който има шанс да стигне втората фаза на континенталните пресявки за Мондиал 2026. Джибути е на 6-ото, последно място само с 1 т. до момента.

Звездата на египетския футбол Мохамед Салах вкара два гола за победата днес. Нападателят на "Ливърпул" отбеляза второто и третото попадение - в 14-ата и 84-ата мин. Преди него в 7-ата мин. крилото на "Ал Джазира" (ОАЕ) Ибрахим Адел бе открил резултата с глава.

Така Салах вече има 9 гола в сегашните квалификации и е сред играчите с основен принос за четвъртото участие на Египет на световно първенство след 1934 г., 1990 г. и 2018 г.

Това е третият отбор, които си осигури квота за Мондиал 2026 от Африка след Мароко и Тунис. Ето и всички известни финалисти към днешна дата (на турнира догодина за първи път ще играят общо 48 отбора):

Домакини: САЩ, Канада, Мексико;

Азия: Австралия, Иран, Япония, Йордания, Южна Корея, Узбекистан;

Африка: Мароко, Тунис, Египет;

Океания: Нова Зеландия;

Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай.

