България ще плати €15 млн. за домакинство на "Джиро д`Италия"

Маршрутът на първите три етапа от Джирото тръгва от Несебър и завършва в София, преди колоездачната колона да се отправи към Италия

Домакинството на България за първите три етапа от една от най-престижните колоездачни обиколки в света - тази на Италия, ще струва на бюджета €15 млн. евро.

Това стана ясно днес, когато правителството одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта (ММС) за 2026 г. в размер на €15 млн. за организиране и провеждане през май 2026 г. на етапите на 109-ото издание на "Джиро д`Италия" на българска територия.

След като в края на лятото бе обявено, че страната ни има намерение да приеме Обиколката на Италия нито ММС нито министерството на туризма отговориха на въпросите на "Сега" колко ще струва това. Наши източници обаче разкриха, че минималната сума, която трябва да се плати на притежателя на изключителните права от италианска страна (RCS Sports & Events S.r.l.) е €12,5 млн., ако охраната на събитието на наша територия бъде осигурена от МВР. Ако обаче главните организатори се погрижат и за безопасността, довеждайки със себе си свои служители по сигурността, то цената за българския бюджет ще нарасне на €15 млн.

От днешното решение на МС за отпускане на €15 млн. евро, правителството одобри и доклада на спортния министър Иван Пешев за постигнати договорености около състезанието, т.нар. "Гранде Партенца". Потвърдено е, че откриването ще е в Несебър на 8 май, също както и че другите два етапни града ще са Велико Търново и София.

109-ото издание на състезанието ще стартира от Несебър, като Bulgaria Grande Partenza, включващо церемония по откриването, старта и първите три етапа, ще се проведе в периода 8-10 май 2026 г.

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партнъорства с местни спонсори без телевизионна експозиция. Осигурено е и безплатно излъчване на живо на състезанието от български ТВ оператор с национално покритие.

Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие €20 млн., както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Тепърва ще се сформират оргкомитет, както и специализирани екипи за координация и изпълнение.

Според правителството Джирото има висок потенциал за международна видимост, значителна добавена стойност за туристическия сектор и дългосрочен положителен имиджов ефект за България.