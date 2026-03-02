"Лудогорец" почти връчи титлата на "Левски"

Булфото Двама футболисти на "Локомотив" (Пд) енергично се хвърлят към нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей (вдясно), за да му попречат да шутира по време на днешния мач в Разград.

"Лудогорец" направи втора поредна грешна стъпка в шампионата и позволи на лидера "Левски" да се откъсне с 12 точки напред. Разградчани завършиха 1:1 в домакинството си срещу "Локомотив" (Пд) в последен мач от XXIII кръг и с този мач улесниха значително задачата на конкурента си за първото място. При това настоящият шампион едва се спаси от загуба тази вечер, при която изоставането щеше да бъде 13 точки.

Бразилецът Ерик Маркус спаси "Лудогорец" от пълен резил в 86-ата минута, когато изпълни точно пряк свободен удар. Но като цяло разградчани играха слабо, а футболистите в атака се надпреварваха да пропускат - Станислав Иванов, Руан Круз, Квадво Дуа, Петър Станич... Стигна се до шокиращо развитие за тях в мача, след като в 76-ата минута Жулиен Лами центрира и Севи Идриз отблизо вкара - 1:0 за "Локомотив".

След изравнителното попадение на Маркус "Лудогорец" имаше дори шанс за пълен обрат, след като удар на Алберто Салидо беше избит от играч на гостите. Но победа на шампионите щеше да е напълно незаслужена. За втори пореден мач отборът не показа, че заслужава да спечели 15-ата си поредна шампионска титла и най-вероятно няма да яэспечели. Парадоксалното е, че двете поредни грешки на "Лудогорец" дойдоха срещу пловдивски отбори, след като миналия понеделник тимът загуби с 1:2 от "Ботев" (Вр). А треньорът Пер-Матиас Хьогмо изпраща тежка седмица, след като тимът му не спечели нито един от трите мача в изминалите 7 дни, в това число и загубата с 0:2 от "Ференцварош", довела до отпадането на "Лудогорец" от Лига Европа.

Норвежецът и футболистите му ще имат шанс да спрат свободното пропадане в четвъртък, когато разградчани ще приемат именно "Левски" в голямото дерби на XXIV кръг.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви след поредното разочарование: "Ако се вгледате в мача днес, ще видите, че не успявахме да създадем достатъчно възможности. Не бяхме достатъчно прецизни във финалното докосване. Когато не вкараме, това започва да носи напрежение. Играхме срещу отбор, който се защитаваше много добре, не оставяше много пространства. Трябваше да се възползваме по-добре. В такива мачове най-трудно е да вкараш първия гол. Категорично трябва да подобрим играта си във финалната третина. Трябва да подобрим и самите връзки. Трябва да работим доста сериозно в това отношение. Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени от този натоварен цикъл. Трябва да останем спокойни, но и фокусирани. Това, от което се нуждаем, е повече време за тренировки между мачовете. Това е най-трудното във футбола - да създадеш връзки в нападение. Гледам с нетърпение към мача с "Левски". Сигурен съм, че и самите играчи ще искат да се докажат."

Наставникът на "Локомотив" (Пд) Душан Косич бе очаквано доволен от тима си: "Вложихме много усилия в тази среща. Знаехме, че в дадени моменти трябва да оцелеем. Когато се прибереш пред твоята врата, даваш шансове на съперника. Генерално сме доволни, даже изпитваме леко разочарование, че изпуснахме две точки. Много по-лесно е да се защитаваш и после да играеш в преход. Някои от момчетата са подготвени да играят през три дни. Има момчета, които са много добре подготвени физически, но има и такива като Жоел Цварц, които току-що пристигнаха и може би ще им трябва време. Имаме и млади футболисти, които сега навлизат в мъжкия футбол. Ако работим усърдно, вярвам, че ще продължаваме да печелим точки."