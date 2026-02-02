Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори на пресконференцията преди утрешния двубой за Суперкупата на България на фона на трофея.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес не скри, че е притеснен какво ще бъде състоянието на терена на ст. "Васил Левски" по време на утрешния мач за Суперкупата на България срещу шампиона "Лудогорец". Тази сутрин теренът бе покрит със сняг, но бързо започна неговото почистване. В късния следобед игрището вече беше идеално разчистено.

"Дано бъде в добро състояние за игра все пак. Но студеното време не може да бъде извинение за представянето ни. Трябва да приемем обстоятелствата", заяви испанецът.

Той призна, че се надява на победа още в редовното време, но подготвя тима си и за дузпи. "Наясно сме, че ще се изправим срещу един добър съперник, но и ние сме много добър отбор. Уверени сме в нашите възможности и ще направим всичко възможно да спечелим трофея. Дано спечелим този мач в редовното време, но имаме готовност и за дузпи", коментира Веласкес.

От състава на "Левски" отпада контузеният Карл Фабиен, а треньорът все още не е наясно дали привлеченият от "Локомотив" (Пд) Хуан Переа ще бъде картотекиран навреме за мача.

В късния следобед треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо видя състоянието на терена и остана доволен: "Условията изглеждат страхотни и сме подготвени за утрешния мач."

Той заяви, че това ще му е първи мач на "Васил Левски" от септември 2015 г., когато като селекционер на Норвегия постигна победа с 1:0 над България в квалификация за Евро 2016.

Относно отбора на "Левски" Хьогмо заяви: "Един отбор, който е много добре организиран, с ясни идеи как да играе футбол. Ще бъде добро предизвикателство за нас. Изправяме се срещу силен отбор, който води 7 точки пред нас в шампионата. Нямаме победа от 4 мача срещу тях. Нашият фокус е да сме подготвени по най-добрия начин. Начинът, по който играят - с висока интензивност, с много комбинации. Надявам се да гледаме мач, който да е много атакуващ, с висок интензитет и да бъде удоволствие на зрителя да го гледа. Ще е вълнуващо да играем срещу "Левски" и да видим двата отбора как ще се противопоставят."

Двубоят във вторник е от 18:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски. До днес бяха продадени 12 000 билета за мача.