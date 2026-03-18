"ЦСКА 1948" е клубът с най-голямо текучество

БГНЕС Експресивната трансферна политика на ръководството на "ЦСКА1948" доведе до това през последните 3 години през отбора да минат близо 100 играчи, по-точно 93-ма.

"ЦСКА 1948" е клубът от Първа лига, в който футболистите се задържат най-кратко. Това става ясно от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES).

В него е извършена подредба на отборите от 55 първенства от цял свят според техния фокус в дългосрочен план. Това се прави на базата на индекс, който е комбинация от четири показателя: брой на футболистите, използвани в мачове от съответния шампионат през последните три години (колкото по-нисък брой, толкова по-добре), среден престой на настоящите играчи в първия отбор, средна оставаща продължителност на договорите на същите тези играчи и средната им възраст към момента на подписване (колкото по-ниска, толкова по-добре).

Според това индексът на "ЦСКА 1948" е най-нисък сред всички 16 отбора от Първа лига - 29.9. Той е формиран на базата на това, че през изминалите 3 години в отбора са играли 93-ма футболисти, които са имали среден престой в клуба 0.76 г. Парадоксалното е, че тъкмо "ЦСКА 1948" е клубът, в който футболистите имат най-дългосрочни договори в първенството ни, средно 2.07 г.

Най-краткосрочни пък са договорите в "Монтана" (0.44 г.) и "Добруджа" (0.77 г.), т.е. в новите членове на Първа лига, които се борят за оставане в елита и по тази причина не искат да се обвързват с по-дълги контракти.

Най-висок индекс, т.е. най-стабилен в дългосрочен план състав, има "Лудогорец" (66.5). Следват "Славия" (58.8), "Черно море" (58.4) и др. Първото място на разградчани в това подреждане се дължи на факта, че футболистите имат най-дълъг престой в клуба в сравнение с всички останали други отбори - 2.51 г., а и през последните 3 години в "Лудогорец" са играли сравнително малко на брой играчи - 50. По-малко са ползвали само в "Черно море" (39), "Левски" (44) и "Славия" (47).

Глобално погледнато обаче, "Лудогорец" далеч не е сред най-стабилните в дългосрочен план състави. В общото подреждане българският шампион е едва на 127-о място. Начело е "Реал" (Мадрид) с перфектният индекс 100, следван от "Брентфорд" с 96.7, "Атлетик" (Билбао) с 96.3, "Сиатъл Саундърс" с 93.9 и др.