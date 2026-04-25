"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА

"Левски" се приближи съвсем близо до шампионската титла след днешния първи кръг от втората фаза на първенството. "Сините" постигнаха впечатляваща победа с 3:1 над ЦСКА, събраха 73 точки и по този начин поведоха с 11 точки аванс на върха. Това се случи, след като "Лудогорец" (60 точки) загуби с 1:2 в Разград от "ЦСКА 1948" и позволи на столичния тим да събере 62 точки и да го измести от второто място. След загубата в дербито пък ЦСКА остава на четвърта позиция с 56 точки.

"Левски" трябваше да направи обрат, за да спечели днес, тъй като в 11-ата минута венецуелският национал Кристиан Макун си отбеляза автогол. Тук обаче вината е и на вратаря Светослав Вуцов, който допусна топката да мине покрай десния му крак и да премине голлинията, след като защитникът му я върна. "Сините" поведоха точно преди почивката, при това само в рамките на 3 минути. В 42-ата бразилецът Евертон Бала изравни със 17-ото си шампионатно попадение за сезона. В 45-ата минута алжирецът Акрам Бурас вкара втория гол за "Левски" в мача.

В 80-ата французинът Мазир Сула направи 3:1 след чудесна асистенция на Бала. Резултатът можеше и да е по-голям в полза на "Левски", но в 65-ата минута Майкон улучи левия страничен стълб, а и "сините" изпуснаха още няколко положения пред вратата на Димитър Евтимов. Трябва да се отбележи и, че треньорът на ЦСКА Христо Янев бе направил доста промени в състава си, за да запази част от основните играчи за реванша срещу "Лудогорец" в сряда от 1/2-финалите за Купата на България.

Днешният триумф на "Левски" бе изгледан от трибуните и от новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев, който бе заедно с изпълнителния директор на отбора Даниел Боримиров.

Щастливият треньор на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Много важна победа. Заради трите точки, заради емоционалния заряд, който има в този мач и срещу този противник. В началото влязохме добре в мача, но когато получихме гол, който може малко да определи развоя на мача... Отборът демонстрира характер и кураж. Искам индивидуално да отлича Вуцов. Защото днес показа, че има характер. Успя да се изправи след случилото се. Много добре разбра това, което изисква мачът. Успя да изчисти за секунди главата си и да продължи да показва увереност и характер в играта си. Това ни помогна много, защото в много случаи, когато стане така, се случва точно обратното. Днес той доказа, че е голям професионалист и голям вратар, както и голям човек. Отборът показа зрялост, за да разбере какво се изисква. Определено заслужавахме победата. Считам, че по-рано можеше да отбележим третия гол в мача. Нещо, което допринесе, е невероятната подкрепа на публиката. Нещо, което не мога да опиша с думи. Сега, когато бях на тъчлинията, гледайки ги - настръхвах. Да съм треньор на отбор с такава публика ме прави много горд. Искам да благодаря на играчите и публиката, както и на всички, които работят в "Левски".

Наставникът на ЦСКА Христо Янев пое върху себе си вината за резултата и стартовия състав: "Вярвам на всички момчета в съблекалнята. Всички са част от нашия отбор. Когато побеждаваме сме заедно, когато губим сме заедно. Поемам цялата отговорност за онова, което се случи на терена и за това с какъв състав излязохме. Трябва да бъдем умни хора и да разберем, че този отбор беше на дъното в класирането. Нашата цел е да играем в Европа. Най-прекият до това минава през мача за Купата. Днес си направих труда да видя "Лудогорец" с какъв състав излиза и видях, че това е същият състав, който изигра мача и въпреки това, паднаха с 1:2. Не стояха много добре на терена. Имаме 22 човека в съблекалнята и трябва да се осланяме на тях, да им даваме възможност всеки един да покаже качествата, да защитава името си и да брани честта на червената фланелка. Всички сме разочаровани. Това е дерби, знам какъв е зарядът. Знам колко боли като паднеш в таково дерби. Ако всичко завърши както искаме, ще бъде нещо, което не ни е отклонило от пътя и това, че днес съм избрал този състав, има своята логика. Минахме през много дълъг и тежък труд, през това да скъсим дистанцията до водещите отбори. Сега трябва да направим това, което се изисква от нас, и да продължим да играем по начина от Разград."

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо бе ядосан от грешките в тима си при загубата от "ЦСКА 1948". "Всички сме много разочаровани. Създадохме доста чисти положения, големи шансове. Беше трудно за нас, защото изоставахме, после се върнахме със супер гол на Маркус. След това допуснахме ужасен гол. После Маркус отново вкара, но имаше малка засада. Продължихме да играем през втората част, търсихме гола, ударихме греда, но нямахме възможност да вкараме. Доволен съм от раздаването на играчите, но е трудно, когато даваме такива голове за съперника. Трябваше да продължим да играем както играхме - комбинации в средата на терена, центрирания, това е номер едно. Не бива да правим такива грешки. Предстои много важен мач за нас (б.ред. - реваншът с ЦСКА в турнира за Купата на България). Гледаме към него със сигурност. Готови сме да се борим в София. Този мач мач ще е всичко или нищо. Знаем го. Трудно е да имаме шанс за титлата. Купата е най-добрият ни шанс, който имаме. Този мач ще определи много неща", коментира норвежецът.

Колегата му от "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Изиграхме много добър тактически мач. Добре се защитавахме. Контраатаките ни бяха сериозни. Победата е заслужена. Момчетата изстрадаха тези три точки. Сведохме грешките от миналия мач до минимум. Играхме с един халф повече, пресирахме по различен начин. Днес може би държахме по-малко топката, но победихме. В момента сме близко и далече от европейските клубни турнири. Мислим мач за мач. Сега мислите ни вече са за мача с "Левски".