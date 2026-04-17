"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга

Двата клуба ще платят общо близо 4400 евро на БФС след дербито помежду им

17 Апр. 2026
Хореографията и хвърлените бомбички от феновете на "Левски" по време на дербито в понеделник ще струват на клуба общо 1175.97 евро.
БГНЕС
Хореографията и хвърлените бомбички от феновете на "Левски" по време на дербито в понеделник ще струват на клуба общо 1175.97 евро.

Дербито между "Левски" и ЦСКА в понеделник очаквано генерира най-много глоби от всички останали мачове от ХХХ кръг на Първа лига. По време на мача липсваха сериозни инциденти, но въпреки това двата клуба бяха санкционирани общо с 4397.10 евро, а "Левски" бе задължен да плати и щетите, нанесени от "синята" агитка по трибуните на Националния стадион "Васил Левски".

Всъщност глобите и за двата клуба са идентични - по три провинения, които сумирано правят по 2198.55 евро на клуб (по 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки, по 1022.58 евро за възпламеняване на бомбички на пистата и по 1022.58 евро за обидни и нецензурни скандирания). Двата клуба също така влизат без наказани футболисти във втората фаза от първенството.

Интересното е, че от всички останали 7 мача от кръга са наложени глоби само на два други клуба - 766.94 евро на "Берое" за обидни скандирания и 153.39 евро на "Добруджа" за нерегламентирано използване на факли.

