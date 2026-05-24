Веласкес няма да товари "Левски" с цели в Европа

СПОРТАЛ По-рано днес треньорът Хулио Веласкес (вдясно) и изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров, както и футболистите от тима поднесоха цветя на Могилката до 22-ро СЕУ "Г.С. Раковски", където точно преди 112 години е бил основан футболният клуб.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви, че няма да поставя цели пред отбора при предстоящото участие в квалификациите за Шампионската лига. "Никога няма да говоря за конкретни цели за класиране в турнирите, в които участваме. Моят подход ще е винаги един и същи - ден за ден, мач за мач. Предстои да играем предварителен кръг за Шампионската лига, след което ще вземем участие във всички турнири на България. Винаги, когато си сред такава серия от победи, продължаваш да мечтаеш. Нашите силни страни, нашата способност и начинът, по който ще се движим на трансферния прозорец, ще определят това дали ще имаме прекрасен сезон или труден. Това е ключовото за мен. Изпълнен съм с енергия и сила. Имам изключително желание за работа, защото виждам, че могат да се получат хубави неща. Ако трябва да продължа, пълен съм с енергия", каза днес Веласкес.

Той похвали отбора, че не е загубил мотивация след предсрочното спечелване на шампионската титла и обяви, че очаква същото раздаване в последния мач за сезона. Той е утре от 20:30 ч. срещу "ЦСКА 1948" в Бистрица и ще бъде предаван по Диема спорт 2. Главен рефер ще е Геро Писков. "От четири седмици сме шампиони, но момчетата имат невероятно поведение през това време. Тренират перфектно в дните, в които имахме занимания тази седмица. Без съмнение е ясно, че излизаме за победа. Отношението на момчетата е невероятно, както винаги досега", обясни испанецът.

Наставникът на "сините" няма да разчита на оперирания Стипе Вуликич, както и на Мустафа Сангаре, който е получил лека мускулна травма. Хулио Веласкес специално похвали Георги Костадинов, за когото утрешният мач ще е последен в кариерата, след което той става спортен директор на "Левски".

"През цялото това време бях информиран за ситуацията с Георги Костадинов. Ръководството говори с мен преди няколко месеца за тази възможност. Имаше вариант да продължи кариерата си като футболист и да съвместява с друга длъжност. Мисля, че той има адекватните характеристики, за да изпълнява тази си роля. Мисля, че е нещо много интересно за него и го заслужава. Смятам, че е добро за клуба. Говорим за отговорен и всеотдаен човек, със социални контакти, с адекватен контрол върху емоционалното си състояние, познава обстановката. Щастлив съм за него и клуба", коментира треньорът на "Левски".