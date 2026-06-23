КЗК разреши "Левски" да има нов собственик

Футболен клуб "Левски" обяви, че всички административно-процесуални пречки пред смяната на собствеността са отпаднали, след като е получено одобрение и от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК е разрешила концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на "София Кепитъл" АД върху "Професионален футболен клуб Левски" АД. Така нов собственик ще стане Атанас Бостанджиев, а досегашният - Наско Сираков, остава само президент. Самият Сираков официално е джиросал своите акции, които съставляват 86.4% дял в дружеството.

Все още обаче в Търговския регистър, към ранния следобед на 24 юни, промяна няма, няма и внесено заявление за вписване на промяната в собствеността и управлението на ПФК "Левски" АД.

В официалното съобщение на "сините" се изказва благодарност на Сираков, че е запазил клуба в трудните от финансова гледна точка години.

"Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК Левски. Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на Левски - се казва в съобщението. Допълнителна информация относно управленската структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба ще бъде представена своевременно".