"Левски" смаза "Кайрат", но вкара само веднъж

БГНЕС Португалският халф на "Левски" Сержиньо е изстрелял към вратата на "Кайрат" топката, която след миг ще се отклони неспасяемо към долния десен ъгъл на вратаря Темирлан Анарбеков.

Футболният първенец на България "Левски" изигра нов много силен мач в Европа и се доближи само на 90 минути от плейофите за влизане в Шампионската лига. "Сините" надиграха тотално казахстанския шампион "Кайрат" (Алмати) в първия мач от III квалификационен кръг, но спечелиха домакинството си в София само с 1:0.

При това единственият гол на разпродадения ст. "Георги Аспарухов" дойде чак във втората минута на добавеното време, а и с немалко късмет. Португалецът Сержиньо пое топката на границата на наказателното поле и отправи фронтален шут, при който топката се отби в крак на бранител на гостите и влетя неспасяемо в мрежата зад вратаря Темирлан Анарбеков.

Целият мач на практика се игра в половината на тима от Казахстан, който беше подреден с единствената цел да не допусне гол. Само че не успя да изпълни мисията си, а и нямаше да е логично с оглед на случилото се на терена.

Левскарите владяха топката в 71% от игровото време и отправиха 13 удара към противниковата врата, от които 4 в очертанията. Срещу тази статистика футболистите на "Кайрат" записаха две нули, като не успяха да произведат нито един удар дори по посока на Светослав Вуцов.

"Левски" може да съжалява, че не изгради по-стабилен аванс преди реванша следващия вторник в Туркестан. Пропуски от чудесни позиции направиха Мехди Мубарик, Алдаир, Евертон Бала, резервата Мазир Сула, а и самият голмайстор Сержиньо, който можеше да се разпише още поне веднъж.

РЕАКЦИИ

"Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Абсолютно заслужена победа. Считам, че можеше да приключим и с по-добър резултат, но противникът е много опитен. Още един ден, в който съм много горд с футболистите. Изключително съм благодарен за тази атмосфера, която създаде публиката. За нищо не съжалявам. Аз съм винаги позитивен", коментира треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.

"Беше труден мач, но определено търсехме победата. Много добър мач изиграхме и победата е напълно заслужена. Мачът се играе 90 минути, даже малко повече, а ние винаги излизаме за победа. Неописуемо усещане. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем тук, винаги ни вдъхват увереност. Чувствам се много добре. Искам да им благодаря за невероятното отношение", заяви пък героят Сержиньо.