Трима от "Левски" няма да заминат за реванша в Румъния

Трима контузени футболисти на "Левски" със сигурност пропускат реванша от II квалификационен кръг за Шампионската лига срещу "Университатя" (Крайова) в сряда. Това са оперираният Радослав Кирилов, камерунският национал Оливер Камдем и хърватският защитник Стипе Вуликич.

Мароканският халф Мехди Мубарик и колумбийският нападател Хуан Переа са близо до възстановяване и най-вероятно ще заминат с отбора за Румъния. Това съобщи треньорът Хулио Веласкес на пресконференцията преди реванша. "Мубарик и Переа се развиват в положителна посока. Разбира се, всеки отделен случай има своите особености", поясни испанецът.

Той посочи като голям минус липсата на фенове на "Левски", тъй като клубът изтърпява наказание от УЕФА заради расистки обиди към публиката на "Борац". "За съжаление, това са правилата. Казвам за съжаление, защото нашата публика прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва и ще бъдат до нас, ще предадат тяхната положителна енергия", коментира наставникът.

Той отправи предупреждение към футболистите си преди ответния мач с "Университатя": "Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Това не трябва да ни подлъгва. Срещу нас е добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът от техния мач през уикенда (б.ред. - 1:5 от "Динамо", Букурещ). Чака ни изключително труден и здрав мач. Футболистите на съперника ни са добре организирани, с ясни идеи в играта, добър отбор. Идентичността им се показва навън и вкъщи. Разбира се, както за нас е добавена стойност да играем на нашия стадион, така ще е и за тях на техния."

Но въпреки това Веласкес показа оптимизъм, че "Левски" ще успее да продължи напред. "Ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата е много добре, колективът също. Отиваме за добър мач. Няма да е първият път, в който преодоляваме кръг след мач като гости. Показахме го срещу "Сабах", "Апоел" (Беер Шева), малко не ни достигна и срещу "Брага". Там мачът беше в различен контекст. Вярваме, че е възможно и сега, знаем, че ще е труден мач. Трябва да го изиграем смело - с воля и характер. По никакъв начин със страх. Да сме скромни, разбира се, както винаги", каза той. След което подчерта дебело: "Ако не сме скромни, ще получим звучен шамар!"

"Левски" заминава за Румъния утре сутрин. Реваншът с "Университатя" (Крайова) е в сряда от 20:30 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде италианецът Матео Марченаро.