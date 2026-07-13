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"Левски" е нащрек за изненади от "Борац" утре вечер

Във футбола 2 и 2 не прави 4, предупреди треньорът Хулио Веласкес

Днес, 16:42
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес (вдясно) се яви заедно с вратаря Светослав Вуцов на пресконференцията преди утрешния реванш с "Борац" (Баня Лука).
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес (вдясно) се яви заедно с вратаря Светослав Вуцов на пресконференцията преди утрешния реванш с "Борац" (Баня Лука).

Отборът на "Борац" (Баня Лука) ще се опита да поднесе неприятна изненада в утрешния реванш и в "Левски" трябва да бъдат много внимателни. Това предупреди треньорът на "сините" Хулио Веласкес ден преди мача.

"Разбира се, те ще опитат да менажират мача по свой начин. Те са ни анализирали, както и ние тях. Най-голямата грешка от наша страна е да помислим, че няма как да се изненадаме. Това означава, че ще загубим нашата скромност. За да спечелиш мача, трябва да напавиш нещата добре и да играеш добре. Поведението и начинът на мислене са основополагащи. Ще влезем в мача с амбиция и желание, но и със скромност, тъй като противникът също има своите аргументи за победа в мача. Подходящата нагласа и начин на мислене са правилни към този мач. Уважаваме противника и знаем, че утре мачът ще бъде изключително труден и тежък", обясни Веласкес.

Той подчерта също, че наличието на по-класни футболисти в отбора му, в сравнение с тима на "Борац", не означава автоматичен успех: "Във футбола 2 и 2 не прави 4. Нивото на треньорите и футболистите трябва да се показва всеки ден и се показва на терена. Във футбола не става въпрос от натискане на един бутон, за да се променят нещата, иска се постоянна работа и процеси."

Веласкес отново няма да разчита на контузените Асен Митков, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Мазир Сула. С травма от равенството 1:1 в Баня Лука пък е Акрам Бурас, който през последните дни е тренирал инвидидуално. Утре сутрин ще се прецени дали е готов да започне като титуляр, но със сигурност ще е в групата.

Реваншът от I квалификационен кръг за Шампионската лига е утре от 20:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е англичанинът Андрю Мадли.

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Ключови думи:

Хулио Веласкес, Левски

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