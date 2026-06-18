Познат на Веласкес оглави школата на "Левски"

Испанският специалист Емилио Ларас Лопес е новият директор на детско-юношеската школа на "Левски". Назначението му бееше обявено днес като част от стратегията за повишаване на качеството на работата с млади таланти и интегрирането им в първия отбор. Досегашният шеф на школата Елин Топузаков пък беше понижен и ще заема поста заместник-директор.

58-годишният Ларас има треньорски лиценз UEFA PRO. Бил е наставник на 10-ина клуба, сред които "Сарагоса" и дублиращия му тим "Депортиво Арагон", "Расинг" (Ферол), "Андора" и др.

Работи близо 10 години в школата на "Сарагоса", като при престоя си там се засича с настоящия треньор на "Левски" Хулио Веласкес, който бе треньор на този испански клуб от ноември 2023 до март 2024 г. Именно впечатленията на Веласкес са надделели при назначението на Ларас в българския шампион.

Заедно с директора идва и нов главен методист за детско-юношеската школа - Карлос Санчес Мартинес.

След назначението си Емилио Ларас заяви пред клубната телевизия на "Левски": "Много съм щастлив и благодарен от начина, по който бях приет. Изключително топло посрещане от всички в клуба и София. Всичко се случи много бързо. Целите и предизвикателствата са невероятни. Доста връзки ми вдъхнаха доверие - един от тях е Хулио Веласкес. Заедно работихме в "Сарагоса". Когато бях по-млад, Наско Сираков беше нападател на "Сарагоса". Знам, че "Левски" е най-големият клуб в България и с най-голяма подкрепа. Това ми дава увереност - да дойда в една страна да работя и мой сънародник да е треньор тук. Това е много определящо. Идеята е първо да опозная начина на работа тук, за да имам представа за културата и историята на "Левски". Оттук насетне ще придам опита си и ще внедря начина на работа от испанските школи. Всички заедно трябва да подобрим качеството на нашите деца."