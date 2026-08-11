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"Левски" влезе в преддверието на Шампионската лига

"Сините" победиха "Кайрат" и като гост и продължават без загубен мач този сезон

11 Авг. 2026Обновена
Рейналдо празнува гола си до флагчето за ъглов удар
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Рейналдо празнува гола си до флагчето за ъглов удар

"Левски" стигна до последното стъпало пред Шампионската лига, след като победи с 1:0 "Кайрат" и в мача реванш от III квалификационен кръг, игран в казахстанския град Туркестан. 

С новия успех "сините" продължават да нямат загуба от началото на сезона, като в изиграните вече 10 двубоя са с 8 победи (4 в българското първенство) и 2 равенства. Последното препятствие пред груповата фаза на ШЛ е гръцкият шампион АЕК - "Левски" ще е домакин в първия мач на 18 или 19 август, а реваншът ще е в Атина седмица по-късно.

В Туркестан треньорът на "сините" Хулио Веласкес пусна същите 11 футболисти, които започнаха и срещата с "Кайрат" в София. Домакините веднага се втурнаха в атаки, но по-добрите положения бяха за контраатакуващите левскари. Шут на Евертон Бала бе спасен от вратаря Анарбеков в 9-ата мин., а след още четири "Левски" вече водеше. Тогава Рейналдо напредна сам и стреля силно по тревата от границата на наказателното поле за 1:0.

Кайрат - Левски 0:1 /репортаж/
Левски победи Кайрат в двата двубоя, за да се класира за плейофа на Шампионската лига. Във втория мач Рейналдо отбеляза гол в 13-ата минута, осигурявайки преднина от 2:0 в общия резултат. Първият гол за сините в София беше дело на Сержиньо. След 17 години
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Малко по-късно и Бала имаше добър шанс, но след удара му топката мина близо до страничния стълб. След това пък се разиграха домакините. В 32-ата минута Око-Флекс пое лошо топката в наказателно поле и я даде удобно на крака на футболист на "Кайрат", който, за късмет на "сините", стреля неточно. След още 5 минути Широбоков шутира и силно, и точно, но вратарят Вуцов успя да избие.

В 41-ата Рейналдо можеше да удвои, изведен от Око-Флекс на чиста позиция сам срещу вратата, но прати топката в напечната греда. Бразилецът буквално повтори същото изпълнение и в 51-ата мин., когато пък Вуцов директно му подаде и той, отново сам срещу Анарбеков, пак уцели напречната греда.

"Сините" продължиха да играят на контри, които бяха много опасни и при една от тях Сержино уцели десния стълб на вратата на "Кайрат". Последваха няколко силни минути и за домакините от Казахстан, наложи се и вратарят Вуцов да се намеси на два пъти решително, за да запази резултата.

Към края "Кайрат" се хвърли в безогледни атаки, но защитата на "сините" се справи с няколкото по-напрегнати ситуации. Така резултатът си остана 1:0 и с общ резултат 2:0 от двете срещи "Левски" влезе с гръм и трясък в преддверието на Шампионската лига.

Ако "сините" не успеят да отстранят АЕК, тогава ще попаднат директно в основната фаза на втория по сила клубен евротурнир - Лига Европа, заедно с още 35 отбора. Там те ще имат гарантирани 8 мача, като съперниците в тях ще бъдат определени с жребий на 28 август в Нион (Швейц). 

След успеха испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес бе изключително емоционален:

“Много труден мач. Днес "Кайрат" стоя по различен начин, спрямо мача в София, но това бе нормално, защото трябваше да обръщат резултата. Заслужена победа за нас. Имахме възможности да затворим мача с втори гол. Имаше и моменти, в които страдахме и трябваше да поправяме някои неща към края на първата част - заяви Веласкес. - Успяхме да преодолеем много важна фаза. Постигнахме нещо брутално - да се класираме [минимум] в основната фаза на Лига Европа. Не беше никак лесно, защото трябваше да променяме някои неща."

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