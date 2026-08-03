Атина ще е последното стъпало за "Левски" към ШЛ

LEVSKI.BG Футболистите на "Левски" трябва да преодолеят последователно "Кайрат" и АЕК, за да влязат в групите на Шампионската лига за втори път след сезон 2006/2007 г.

"Левски" ще се изправи срещу първенеца на Гърция АЕК (Атина) в плейофите за влизане в Шампионската лига, ако преодолее III кв. кръг на най-комерсиалния клубен турнир по футбол. Това отреди тегленият днес жребий в централата на УЕФА в Нион.

За да стигнат до решаващата фаза на пресявките, "сините" първо трябва да отстранят казахстанския "Кайрат". Първият двубой в това съперничество е утре (4 август) от 20:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов" в София, а реваншът е следващия вторник (11 август) в Туркестан.

Българският шампион ще бъде гост и в евентуалния втори мач срещу АЕК. Двойката "Левски"/"Кайрат" беше сред непоставените при днешното теглене в Швейцария и победителят от нея ще домакинства в първата среща от плейофите за място в групите на ШЛ на 18 или 19 август. Решаващият сблъсък ще бъде в Атина на 25 или 26 август.

Останалите варианти за потенциални следващи съперници на "сините" бяха "Селтик", победителят от "Апоел" (Беер Шева) и "Цървена звезда", победителят от "Динамо" (Загреб) - "Кауно Жалгирис" и победителят от "Мелбю" - "Слован" (Братислава).

Ако отпадне от "Кайрат" по пътя към Шампионската лига, "Левски" ще участва в плейофите за груповата фаза на Лига Европа. Ако пък загубят и в тях, столичани ще играят в групите на Лигата на конференцията.

ЦСКА също има потенциален двубой с гърци

ЦСКА ще срещне носителя на Купата на Гърция ОФИ (Крит), стига да успее да преодолее израелския "Макаби" (Тел Авив) в Лига Европа. Крайният победител ще влезе в груповата фаза на турнира.

Отборът от Ираклион очаква съперника си, като ще е е домакин в първата среща на 20 август, а реваншът седмица по-късно ще е в София или Батуми (Груз), където "Макаби" играе своите домакински мачове заради нажежената ситуация в Блзкия изток.

Турски или чешки съперник за "ЦСКА 1948"

При успех срещу "Панатинайкос" в III квалификационен кръг на Лигата на конференцията "ЦСКА 1948" ще играе с победителя от мачовете между "Храдец Кралове" и "Бешикташ".

През миналия сезон "Храдец Кралове" завърши на 4-то място в първенството на Чехия, а грандът от Истанбул приключи трети в турското първенство, а за националната купа отпадна на 1/2-финал след загуба с 0:1 от "Коняспор".