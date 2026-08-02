Световният №1 покори Шанхай за 45-ата си титла

Лидерът в световната ранглиста Джъд Тръмп спечели "Шанхай Мастърс" за втори път в кариерата си и заслужи своята общо 45-а титла в професионалния снукър. На финала в китайския мегаполис англичанинът срази своя сънародник и действащ шампион в турнира Кайрън Уилсън с 11:6 фрейма.

Двубоят на практика беше решен още в следобедната сесия, в която Асото в колодата поведе със 7:3. За начало на вечерната световният №1 добави още една партия на сметката си, а Воина от Кетъринг хвърли много сили да се върне в мача, но сам опропасти усилията си, излизайки от позиция в редица ситуации, когато беше близо до свиване на пасива в резултата.

В крайна сметка Уилсън направи по-тежките точкови серии - два сенчъри брейка (103, 134) и още три комбинации над 50 точки (66, 63, 58). Тръмп обаче произведе тези, които имаха значение - шест халф-сенчъри брейка (73, 62, 67, 55, 82, 51), включително два, с които открадна наглед спечелени фреймове от съперника си.

JUDD TRUMP MASTERS SHANGHAI! 🏆



He proves why he is world number one with an 11-6 victory over Kyren Wilson in the final, capping a sensational week.



The perfect start to the season! #ShanghaiMasters pic.twitter.com/2y4MzGGQz5 — WST (@WeAreWST) 2 август 2026 г.

"Кайрън ме победи в последните няколко финала, затова беше хубаво да започна сезона по този начин и да взема един успех срещу него - сподели 36-годишният Джъд, който поведе с 14-12 в съперничеството срещу две години по-младия си противник. - Този ​​турнир е невероятен. Обичам да идвам в Шанхай. Това е първият голям турнир за годината и е малко загадъчно как точно ще играеш."

Предишният триумф на Тръмп в надпреварата извън ранкинг системата беше през 2024 г. Той има и три загубени финала на "Шанхай Мастърс", когато състезанието все още носеше точки за световната ранглиста - през 2012, 2015 и 2017 г. За успеха си сега най-добрият играч в света получи чек за 210 000 британски паунда, които обаче няма да променят актива му в класацията на професионалистите.

"Обичам да съм №1 в света. Това е нещо, което ме прави много щастлив - призна Асото. - Ако ще падам надолу в ранглистата, винаги е хубаво да печеля тези престижни турнири с покани като в Шанхай. Последния път, когато спечелих тук, имах страхотен сезон след това. Трябва да печелиш турнири като този, за да се изпробваш срещу най-добрите. Това ти дава и най-голяма увереност, ако ги спечелиш."

Титлата е 10-а за Джъд Тръмп извън ранкинг системата. Той има също 31 ранкинг трофея и 4 купи от несъществуващите вече полуранкинг събития.

"Джъд е просто толкова добър. Ако му дадеш шанс, той ще те накаже. А когато усети миризма на кръв, се нахвърля върху теб - коментира Кайрън Уилсън. - Наистина трябваше да е 5:5 след първата сесия. Но пропилях шансовете си. Тази вечер направих живота си още по-труден, но продължих да се боря. Следващия път ще трябва да се боря повече."