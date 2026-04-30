Ново китайско чудо се задава в Шефилд

У Идзъ отвори четири фрейма разлика още в първия ден от 1/2-финалите на световното по снукър

Днес, 09:00
У Идзъ използва механичния мост, за да отиграе топка към горния ъглов джоб през цялата маса, докато Марк Алън се разсейва в стола си за почивка в шефилдския театър.
У Идзъ използва механичния мост, за да отиграе топка към горния ъглов джоб през цялата маса, докато Марк Алън се разсейва в стола си за почивка в шефилдския театър.

Година след като Джао Синтун стана първият азиатски световен шампион в снукъра, друг китаец се е устремил към върха в джентълменския спорт. 22-годишният У Идзъ поведе с 6:2 срещу Марк Алън след първата сесия от тридневния 1/2-финал във формат "17 от 33" и е на път да постигне четвъртата си поредна победа на първенството на планетата в Шефилд.

В двете си предишни участия в театъра "Крусибъл" суперталантът от Ланджоу не беше спечелил нито един мач, отпадайки в I кръг през 2023 и 2025 г. Тази година той вече елиминира Лей Пейфан (10:2), Марк Селби (13:11) и Хосеин Вафаеи (13:8) и се намира само на две крачки от най-ценния трофей в британската игра.

Срещу северноирландския №14 в схемата поставеният под №10 китаец започна вихрено, като взе първите два и последните четири фрейма от изиграните общо осем в откриващия ден в четвъртък. У реализира пет серии над 50 точки (77, 55, 57, 78, 64), а Алън направи два халф-сенчъри брейка (59, 91), но в първия случай допусна обрат и загуби партията.

Двамата ще се върнат на масата за още осем фрейма днес в 16:30 ч. българско време, а последните две сесии от двубоя им са в събота от 12:00 и 21:00 ч. Победителят ще се се бори за световната титла във финал срещу Шон Мърфи или Джон Хигинс.

Англичанинът и шотландецът ще подновят днес 1/2-финалната си битка при резултат 4:4. В началото вчера Магьосника поведе с 3:1 след брейкове от 68, 69 и 100 точки, а Вълшебника от Уишоу стигна до равенство, взимайки три от следващите четири фрейма с една-единствена висока серия - 50 в заключителната за сесията партия №8.

Второ и трето действие от спектакъла на Мърфи и Хигинс са днес от 12:00 и 21:00 ч., а доиграването им е утре от 16:30 ч. Всички сесии от сцената с една маса в "Крусибъл" се излъчват пряко по "Евроспорт 1".

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

1/2-финали (17 от 33, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джон Хигинс (Шот) 30.IV-1-2.V. (4:4 след I сесия)
№14 Марк Алън (СИрл) - №10 У Идзъ (Кит) 30.IV-1-2.V. (2:6 след I сесия)

 

Ключови думи:

снукър, Крусибъл, У Идзъ, Марк Алън, Шон Мърфи, Джон Хигинс

